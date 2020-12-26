Citroen ‘Kristal Elma’yı kaptı

Citroën Türkiye, Berlingo’nun eşsiz özelliklerini espirili bir dille anlattığı ‘’Kırmızı Işık’’ reklam filmi ile Kristal Elma Reklam Ödülleri Yarışmasında ‘Sosyal Medya ve Influencer İletişimi’ dalında ödüle layık görüldü.

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 32.’si düzenlenen, iletişim ve pazarlama sektörünün en prestijli yarışmalarından birisi olarak kabul edilen Kristal Elma Ödülleri sahiplerini buldu.Citroën Türkiye, ilk yerli prodüksiyonu olan “Kırmızı Işık”dijital reklam filmi ile Berlingo’nun tüm özelliklerini Özgür Turhan’ın espirili yaklaşımıyla seyirciye aktarıyor. ‘Sosyal Medya ve Influencer İletişimi’ dalında Gümüş Elma ödülüne layık görülen film, Havas İstanbul imzası taşıyor.

Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yaratıcılık ve pazarlama alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olan Kristal Elma’da ödül almanın gurur verici olduğunu belirterek “Citroën olarak klasik otomobil reklamlarından biraz farklı bir bakış açısı ile yaklaştığımız filmimizin bu önemli ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti” dedi.