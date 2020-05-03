Citroen modelleri şimdi kampanyalı. Virüs etkisiyle ödeme erteleyen Citroen modelleri 109 bin 900 liradan başlayan fiyatlara sahip. Alınan araç kapıya kadar ücretsiz teslim ediliyor.

Citroën Türkiye, bu aya özel çok cazip finansman kampanyaları da sunuyor. Güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroën modellerine 109.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Üstelik seçili modellerde geçerli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül’de başlayarak, ayda 1.600TL’ye. eve teslim citroen

İSTEYENE BAYİ İSTEYENE CANLI BAĞLANTI

Önceliğini her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti olarak belirleyen Citroën Türkiye, hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor. Müşteriler, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroën showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabilir veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroën modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Bu ayrıcalıkların yanı sıra Citroën Türkiye, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim ediyor. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabiliyor. eve teslim citroen

EVE TESLİM SIFIR OTOMOBİL

Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroën yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek. eve teslim citroen

109 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Sıra dışı tasarımı ve kişiselleştirme seçenekleri ile Citroën C3 109.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli üç ay ötelemeli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda 1.600TL taksit imkanı ile Citroën Yetkili Satıcılarında.

AYDA 1600 TL’YE C5 AIRCROSS

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli üç ay ötelemeli 50.000TL’ye özel 40 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda 1.600TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

C3 AIRCROSS 144 BİN LİRA

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli üc ay ötelemeli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz seçeneği ile ayda 1.600TL taksit imkanı ve 144.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

OTOMATİK BERLİNGO

Berlingo şimdi tam otomatik vites seçeneği ile Citroën Yetkili Satıcılarında. Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo’ya üç ay ötelemeli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

50 BİN LİRAYA YÜZDE 0,79 FAİZ

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine 50.000TL için 40 ay %0,79 ile sahip olmak mümkün.