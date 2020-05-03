Hibrit Toyota satışları 15 milyonu devirdi

Toyota ilk olarak 1997’de sunduğu hibrit modeliyle bugün dünya çapında bir başarıya ulaştı. Toyota hibrit modelleri 15 milyon satış adedini geçti.

Toyota, ilk hibrit modelini 1997’de sundu. Otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki çevreci Prius modeliyle dikkat çeken marka milyonluk satışlara imza attı. Hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi aşmayı başararak hibrit teknolojisindeki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da 2.8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı. Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi. Avrupa’da elde ettiği bu satış adetleriyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Birliği CO2 emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota lider üretici kimliği ile dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE 100 HİBRİTİN 93’ÜNDE TOYOTA LOGOSU VAR

Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor. Toyota bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde etti. Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu. Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu. Dünya çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların geniş kitlelerce kullanılıp yaygınlaşması adına bayrak taşıyıcı olmaya devam ediyor.

HEM ÇEVRECİ HEM DE VERİMLİ

CO2 emisyonu salımını azaltan Toyota’nın hibrit teknolojisi günlük sürüşün yüzde 50’sini ‘Sıfır emisyon’ sürüşle tamamlama imkanı sağlıyor. Bu da şehir merkezlerindeki hava kalitesini iyileştirme adına önemli bir olanak sunuyor. Hibrit araçlarını geliştirmeye ara vermeden devam eden marka, günümüzde 4. nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamayı da başardı.

HİBRİT VE HİDROJENİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Toyota hidrojen yakıt hücreli araçların, geleceğin elektrikli araçları arasında önemli bir bölümünü oluşturacağını tezini desteklerken, aynı zamanda farklı güç üniteleri geliştirme stratejisiyle ilerliyor. Buna göre Toyota, pazarların altyapısına ve müşteri taleplerine göre emisyonları azaltma hedefi doğrultusunda farklı elektrikli araçlar sunmaya devam edecek. Tek bir araç tipini geleceğin modeli olarak değerlendirmeyen Toyota, hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket ediyor.

2025’E KADAR YENİ MODELLER GELİYOR

Toyota bu vizyonla birlikte Avrupa’da 2025 yılına kadar, en az 10 adedi sıfır emisyonlu elektrikli model olacak şekilde 40 yeni veya güncellenmiş elektrikli motora sahip model sunacak. Hibrit araçlar, güç ünitesi tercihlerinde temel seçenek olarak kalmaya devam ederken, hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli olmak üzere diğer araç tipleri de Toyota tarafından satışa sunulacak.