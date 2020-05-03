DS 7 CROSSBACK modeli için çok cazip bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında DS 7 CROSSBACK modelini şimdi al kredi ödemesine Eylül’de başla.

DS 7 CROSSBACK mayıs ayında kampanya ile dikkat çekiyor. DS Automobiles’in Mayıs ayına özel sunduğu ayrıcalıklı ödeme seçeneklerinden yararlanıyor. Aylık %0,49 kampanya oranı ile kredi ödemelerinizi dört ay öteleyebilirsiniz. Hayalinizdeki DS’e bugünden sahip olabilir, 150.000 TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli %0,49 faiz oranına sahip PSA Finans kredi taksit ödemelerine Eylül ayında başlayabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemleri olduğunuz yerden yapabilirsiniz.

WEB SİTESİNE GİRMEK YETERLİ

Sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bu günlerde istediğiniz DS marka otomobil için dsautomobiles.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. DS Automobiles zarafeti ile evinizden çıkmadan DS Danışmanınızla görüntülü görüşme talebinde bulunabilir, kredi başvurunuzu online olarak yapabilir, hayalinizdeki DS’e kavuşabilirsiniz. Hayat kolaylaştıran tüm bu dijital çözümlere ek olarak üstelik tercih eden misafirlerin otomobili evlerine teslim ediliyor.

DİZEL VERSİYONU DA VAR

DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan ve Paris’in yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini yansıtan DS 7 CROSSBACK; BlueHDi 130 Otomatik dizel ve PureTech 225 Otomatik benzinli versiyonlarıyla güçlü ve verimli motorlar sunuyor. DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi ile bir arada sunarken kendi güç sınıfında vergi avantajı ile öne çıkıyor. DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik versiyonu ise, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor.