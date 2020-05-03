Yasaklar gevşeyince nakit sorunu başlayacak

TAYSAD, salgınının tedarik sanayisine yansımalarını değerlendirmeye devam ediyor. 4 Mayıs haftasından itibaren sektörde sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçişin artacağı ortaya çıkarken, olumsuz sonuçlarının 2-3 ay daha devam edeceği paylaşıldı. Ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 65’i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşanacağını belirtirken, bu sorunun 3 ay ya da daha uzun süre devam edeceği öngörülüyor.

Koronavirüs salgınının, 200 binin üzerinde istihdam yaratan otomotiv sektörünün tedarik zincirine yönelik etkileri devam ediyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) de pandeminin sektör üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendiği Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın üçüncüsünü gerçekleştirdi. 30 günlük zaman zarfında sektörde yaşanan değişiklikleri aktardı. Anket; 4 Mayıs itibarıyla normal çalışma düzenine geçişin artacağını ortaya koydu. Nisan başında yapılan ikinci ankette, pandeminin etkilerinin haziran ve öncesinde biteceğine yönelik görüş yüzde 73’lük bir kesimi kapsarken; daha iyimser olan bu kesimin üçüncü ankette yüzde 40’a gerilediği görüldü. TAYSAD anketi

CİRO KAYBI BEKLENİYOR

Katılımcıların yüzde 76’sı pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 20’den fazla ciro kaybı öngörmekte iken, kaybın yüzde 40’ı aşacağını düşünenler ise yüzde 10’luk bir grubu oluşturdu. Ankete göre, üyelerin yüzde 65’i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu sorunun üç ay ya da daha uzun süreceğini öngörenlerin oranı yüzde 70’i buldu. İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü, ikinci ankette ise yüzde 75’i Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulunurken, bu oran yapılan son ankette yüzde 83’e yükseldi. Başvurulardaki bu artış, KÇÖ teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması gerekliliğini de ortaya koydu. Ödeneğe başvuranların yüzde 49’u olumlu sonuç alırken, yüzde 51’inin başvurusu henüz sonuçlanmadı. TAYSAD anketi

KISMI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Ankette, TAYSAD üyelerinin yüzde 70’ten büyük bir oranda kısmi çalışmaya devam ettiği, 4-8 Mayıs haftası itibariyle sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısının yüzde 23’lere ulaştığı ve üretimde komple duruş yaşayanların ise yüzde 4 seviyesine gerilediği görüldü. Ankette ayrıca, 11-17 Mayıs haftasında, üretimde komple duruşun yüzde 3’e, kısmi çalışma sistemine geçişin ise yüzde 66’ya gerilediği belirlendi. TAYSAD anket

TAHSİLATTA SORUN YAŞANIYOR

Katılımcıların yüzde 22’si bankaların kredi yapılandırmalarında, yüzde 34’ü de araç üreticilerinden ve küresel otomotiv tedarikçilerinden alacaklarının tahsilatında sorun yaşadığını açıkladı. Anket, sorunların çözümü için katılımcıların yüzde 60’ının müşterileri olan araç üreticilerinden bazı taleplerde bulunduğunu da gösterdi. Katılımcılar; 2020 indirim taleplerinden vazgeçilmesini, ürün bedelleri ile kalıp bedellerinin erken ödenmesini istedi. Ankette sektörün destek beklentilerine de yer verildi. Sanayiciler sorunların çözümü için; bankalardan kullanılan kredilerin nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına denk gelen ödemelerinin, faizsiz en az altı ay ötelenmesini, KGF Desteği ve Türk Eximbank kredilerindeki ek sınırlayıcı şartların kaldırılmasını, tedarik sanayinin mevcut NACE kod uygulaması kapsamının genişletilmesini istedi. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması ve bu teşvikten üretim çalışanları gibi ofis çalışanlarının da yararlanabilmesi için brüt asgari ücret bedelinin net 1,5 yerine 3 katına çıkarılması da beklentiler arasında yer aldı.

FINANCIAL TIMES: OFİSLER İKİYE BÖLÜNECEK

Financial Times gazetesi, İngiltere’de ofislerin aylarca kapalı kalacağını yazdı. Gazete cumartesi günkü sayısında manşetten duyurduğu haberde, ülkede evden çalışmanın uzun bir süre norm haline geleceğini vurguladı. İngiltere hükümeti sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik planını perşembe günü kamuoyuna açıklayacak. Ofisler çalışanları aylarca daha evden çalışmaya teşvik edilecek. Kalabalık ofisler bir süre sonra yeniden açılsa da bu durumda ekiplerin ikiye bölünmesi ve bir hafta evde, bir hafta ofiste çalışılması bekleniyor.