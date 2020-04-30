Yeni Honda Jazz, ön orta hava yastığı güvenlik donanımı ile sınıfında fark yaratıyor. e:Hev logosu taşıyan yeni hibrit Honda Jazz, teknolojisini standart olarak sunuyor.

Honda’nın ‘Elektrik Vizyon Stratejisi’ kapsamında oluşturulan ‘e: Technology’ markası altında e: HEV logosunu taşıyan ilk model olan Honda Jazz. Yeni güvenlik donanımı ile Avrupa’nın en güvenli otomobillerinden biri olma ününü daha da güçlendiriyor. Yeni Honda Jazz yolcu güvenlik konusunun altını çiziyor. Hibrit Jazz, Avrupa’da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda iddiasını ortaya koyuyor. Jazz, yeni pasif güvenlik özelliği, kapsamlı güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle rakiplerinden ayrışıyor.

10 HAVA YASTIĞI VAR

Honda Jazz güvenlik için kolları sıvadı. Jazz’da yer alan yeni ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor. Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında koruyor. Sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor ve çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor.

ETKİYİ YÜZDE 98 AZALTIYOR

Eklenen yeni güvenlik donanımında, hava yastığının açılma sırasında maksimum koruma sağlaması ve doğru açılması için hava yastığını bir yay şeklinde sürücünün çevresine yönlendiren üç bağlantı ipi yer alıyor. Yeni ön orta hava yastığı, çarpışma anında iki tarafın özelliğiyle uyum içinde çalışıyor. Hem sürücü hem de yolcu için emniyet kemeri ön gerdiricileri, sürücü veya ön yolcunun yanal hareketini azaltıyor. Söz konusu azaltma hareketi yüksekliği arttırılan orta kol dayama ile destekleniyor. Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabiliyor.

BAGAJ HACMİ BİN 200 LİTRE

Yeni Jazz’da arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz’ın 1.203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu ‘Sihirli Koltuklar’ özelliğini etkilemiyor. Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığı, bu bölgedeki yükleri azaltırken aynı zamanda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

ARAÇ YAPISINA UYGUN PASİF GÜVENLİK

Yeni Jazz, Honda’nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini kullanarak mükemmel pasif güvenlik performansı için temel oluşturuyor. Bağlı yapısal elemanlardan oluşan bir ağ çarpışma enerjisini aracın önüne eşit olarak dağıtarak yolcu bölmesine aktarılan kuvvetleri azaltıyor. ACE™ sadece çarpışma enerjisini gövde boyunca dağıtarak otomobil ve yolcuları korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer araca uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Söz konusu güvenlik performansı, yolcuları büyük ve küçük araçlarla çarpışmalarda aynı korumayı sağlıyor.

GELİŞMİŞ AKTİF GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ STANDART

Yeni Jazz’daki pasif güvenlik özellikleri, en güncel Honda SENSING aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz’daki Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera; aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor. Kamera aynı zamanda sürekli net bir görüş için buğulanmayı da önleyebiliyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Honda SENSING birçok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.