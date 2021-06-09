Çöl samurayı şekil değiştirdi

Toyota, Yeni Land Cruiser 2021 yaz ayından itibaren yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunulacak. Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre dizel motorla destekleniyor.

Toyota, Yeni Land Cruiser 2021 yaz ayından itibaren yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunulacak. 70 yıllık geçmişi, 170 ülkede ve bölgede 10 milyondan fazla satış adediyle birlikte Land Cruiser, “her yere gidebilme, araç içerisindekileri güvenli ve sağlam bir şekilde geri getirebilme” unvanını daha ileriye taşıyor. Motor, şanzıman ve platform tamamen yeni olmakla birlikte Land Cruiser’ın mühendisliği, yol ve en zor arazi şartlarında daha iyi performans gösterecek şekilde geliştirildi. Dünyada ilk kez LC’de yer alan teknolojiler dahil olmak üzere birçok geliştirmeyle birlikte Land Cruiser hiçbir şeyden ödün vermeden daha da iddialı hale getirildi.

YOLDAN ÇIKSA BİLE GÜVENLE GERİ DÖNECEK

Toyota bu anlayışla birlikte yeni TNGA mimarisini kullanarak ilk defa çerçeve üstü gövde tasarımıyla GA-F platformu üzerine bu aracı inşa etti. Bu sayede sıra dışı bir off-road kapasitesiyle beraber gövde sertliği ve daha yüksek dinamiklik elde edildi. Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ağırlık azaltıldı, ağırlık merkezi alçaldı ve güvenlik daha geliştirildi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafifleşti. Dakar Rallisi deneyimi olan pilotlarla test edilen yeni süspansiyon sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü için kolay kontrol edilmesini sağladı. Dünyada ilk kez yeni Land Cruiser’da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşu iyileştiriyor. Yeni Land Cruiser 300, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor. Çoklu Arazi Seçim sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.

3.5 LİTRELİK BENZİNLİ V6

Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.