Dacia, kuralları yeniden yazmaya hazırlanan yeni crossover modelinin adını STRIKER olarak duyurdu. 10 Mart’ta tanıtılacak modelin Bursa’da üretileceği iddiaları ise otomotiv kulislerini hareketlendirdi.

Dacia, ürün gamını genişletecek yeni crossover modelinin adını resmen açıkladı. STRIKER adı verilen model, markanın son dönemdeki isim stratejisini devam ettirirken, sonundaki “ER” takısıyla doğrudan Dacia ailesinin bir parçası olduğunu vurguluyor. Daha önce pazara sunulan Dacia Jogger ve Dacia Bigster modellerinde olduğu gibi STRIKER da güçlü ve akılda kalıcı bir isim taşıyor.

1980’lerden ilham, “tam isabet” vurgusu

Marka tarafından yapılan açıklamada STRIKER isminin 1980’lerin enerjisinden ilham aldığı belirtilirken, bowlingde tüm lobutları deviren güçlü vuruşa gönderme yapıldığı ifade edildi. “Tam isabet” fikrini merkeze alan modelin; cesur, net ve meydan okuyan bir karakteri temsil ettiği vurgulandı.

Çok yönlü yapısı ve sağlamlığıyla öne çıkması beklenen STRIKER’ın, hem şehir içi kullanım hem de farklı yol koşulları için tasarlandığı belirtiliyor. 10 Mart Salı günü yapılacak resmi tanıtımda modelin tasarım detaylarının da paylaşılması bekleniyor.

Bursa iddiası güçleniyor

Sektör kulislerinde konuşulan en dikkat çekici iddia ise STRIKER’ın Türkiye’de üretilebileceği yönünde. Özellikle Bursa’daki üretim altyapısının yeni bir crossover modeli için uygun olduğu değerlendirmeleri yapılırken, resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik üretim ve ihracat üssü konumunu güçlendirebilecek böyle bir yatırım, hem yan sanayi hem de istihdam açısından önemli bir etki yaratabilir. Eğer Bursa üretim üssü olarak tercih edilirse, STRIKER Türkiye otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Tüm gözler şimdi 10 Mart’taki lansmana ve üretim tarafına ilişkin yapılabilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.