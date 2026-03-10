Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Dacia Striker, Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek ve hem Türkiye’de satışa sunulacak hem de başta Avrupa olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek.

Renault Group’un uluslararası üretim planında önemli bir rol üstlenen Türkiye, böylece Dacia markası için de ilk kez bir modelin küresel üretim merkezi olacak. Striker’ın geliştirilmesi için 400 milyon avroyu aşan bir yatırım paketi devreye alındı.

Bursa’da üretilecek dördüncü model

Renault Group’un Türkiye’deki üretim planı kapsamında daha önce Renault Duster, Renault Clio ve Renault Boreal modellerinin Bursa’da üretileceği açıklanmıştı.

Dacia Striker ile birlikte Türkiye’de üretilecek model sayısı dörde yükselmiş oldu. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Aralık 2023’te açıklanan yatırım planıyla Türkiye için net bir dönüşüm yol haritası oluşturduklarını belirterek, Dacia Striker’ın Bursa’daki fabrikanın çoklu model üretim kabiliyetini daha da güçlendireceğini ifade etti.

C segmentinde yeni oyuncu

Yeni Striker, Dacia’nın C segmentindeki büyüme planının önemli bir parçası olacak. Model; station wagon’un dinamizmini, geniş bir hatchback’in pratikliğini ve SUV’un yerden yüksekliğini bir araya getiren crossover karakteriyle geliştirildi. Aracın tasarımında güçlü ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Dinamik hatlara sahip aerodinamik siluet, dikey ön tasarım ve markanın yeni nesil gündüz farı imzasıyla tamamlanıyor.

Hibrit ve LPG seçenekleri olacak

Dacia Striker, farklı enerji seçenekleriyle pazara sunulacak. Modelin ürün gamında:

• Hibrit versiyon

• Hybrid 4×4 seçeneği

• Benzin / LPG motor alternatifleri

yer alacak.

Bu motor seçenekleriyle Striker, markanın C segmentinde elektrifikasyonu daha erişilebilir hale getirme hedefini yansıtacak.

Yeni modelin 2026 yılında Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretime girmesi planlanıyor.