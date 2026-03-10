Fransız otomotiv devi Renault, 2026-2030 stratejik planını açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar Avrupa’da yalnızca elektrikli ve hibrit araç satmayı hedeflerken benzinli ve dizel modelleri tamamen bırakmaya hazırlanıyor. Yeni strateji kapsamında 36 yeni model, menzil uzatıcı teknolojisi ve yazılım tanımlı araçlar da devreye girecek.

ALİ YILDIRIM

Renault, 2026-2030 dönemine yönelik yeni stratejik planını açıkladı. Fransız üretici, elektrikli dönüşümü hızlandırırken Avrupa’da benzinli ve dizel otomobil satışlarını 2030 yılına kadar tamamen durdurmayı hedefliyor. Fransız gazetesi Le Monde’un aktardığına göre, Renault 2030 yılına kadar Avrupa’da yalnızca benzinli veya dizel motorlu otomobil satışını sonlandırmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Renault markası, 2030 yılında Avrupa’daki satışlarının tamamını elektrikli ve hibrit modellerden oluşturmayı planlıyor. Hedefe göre Avrupa satışlarının yüzde 50’si tamamen elektrikli araçlardan, yüzde 50’si ise hibrit modellerden oluşacak. Renault, 2021 yılında açıkladığı “2030’da yüzde 100 elektrikli” hedefini ise güncelledi. Elektrikli araç satışlarının beklenenden daha yavaş büyümesi ve Avrupa’daki düzenleyici ortamın değişmesi nedeniyle hibrit modeller de stratejinin merkezine alındı. Bu değişiklikte Avrupa Birliği’nin otomotiv dönüşüm planındaki revizyonlar da etkili oldu. European Union, 2035 yılına yönelik içten yanmalı motor yasaklarında hibrit teknolojilere belirli ölçüde esneklik tanımıştı.

36 yeni model geliyor

Renault, yeni stratejik plan kapsamında 16’sı tamamen elektrikli olmak üzere toplam 36 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sayı, 2021-2025 döneminde piyasaya sürülen 32 modelin üzerine çıkıyor. Yeni ürün atağında Avrupa pazarı için 12 yeni model hazırlanırken, Hindistan, Kore ve Latin Amerika gibi büyüyen pazarlara da özel araçlar geliştirilecek. Şirket ayrıca yıllık satışlarını 2030 yılına kadar 1,6 milyon adetten 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu satışların yaklaşık yarısının Avrupa dışındaki pazarlardan gelmesi planlanıyor. Grubun uygun fiyatlı markası olan Dacia da elektrikli dönüşüm sürecini hızlandıracak. Marka, halen tek olan elektrikli model sayısını 2030’a kadar dört modele çıkarmayı planlıyor.

1.400 km menzil hedefi

Elektrikli araç tarafında Renault, menzil uzatıcı teknolojilere de yatırım yapacak. Bu sistemlerde küçük bir içten yanmalı motor bataryayı şarj ederek menzili artıracak. Şirketin açıklamasına göre bu teknoloji sayesinde kilometre başına 25 gramın altında CO2 emisyonu ile 1.400 kilometreye kadar menzil mümkün olacak. Renault ayrıca Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için yeni nesil batarya ve motor teknolojilerine yatırım yapacağını duyurdu. Hedefler arasında 10 dakikada hızlı şarj edilebilen bataryalar ve nadir toprak elementi içermeyen elektrik motorları bulunuyor.

Yazılım tanımlı araç dönemi

Şirketin teknoloji planında “yazılım tanımlı araç” konsepti de önemli yer tutuyor. Bu araçlar, akıllı telefonlar gibi uzaktan yazılım güncellemeleriyle yeni özellikler kazanabilecek. Bu teknolojiyi kullanan ilk model ise 2026 yılında üretilecek elektrikli ticari araç olacak. Araç, Fransa’daki Sandouville fabrikasında üretilecek olan Renault Trafic olacak. Renault ayrıca yeni nesil araç platformu RGEV Medium 2.0 üzerinde çalışıyor. Google ile geliştirilen Android tabanlı yeni işletim sistemi sayesinde araç içi yazılım ve dijital deneyim geliştirilecek. Bu projede Google ile iş birliği yapılacak.

Fabrikalara insansı robot geliyor

Üretim tarafında ise maliyetleri düşürmek için yapay zekâ ve robot teknolojileri devreye alınacak. Renault, fabrikalarında zor ve düşük katma değerli işler için 350 insansı robot kullanmayı planlıyor. Bu yaklaşım, üretim süreçlerini hızlandırırken yeni modellerin geliştirme süresini de kısaltacak. Renault’nun hedefi, yeni araçları iki yıldan kısa sürede geliştirmek.