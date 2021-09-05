Düşük kura müşteri freni

Kur ve ÖTV ikilisiyle artan otomobil fiyatları, aynı tepkiyi düşük kurla veremiyor. Yaşanan araç stok sorunları ve Merkez tahminlerine göre bile bitmeyen yüksek kur riski yeni araç sahibi olmada müşteriyi tedirgin ediyor. Yüzde 5’lik kur farkının etkisi olmadığını anlatan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer “Bunu yaparsak bir önceki yüksek kur seviyesinden araç alan müşteriyi küstürmüş olursunuz. Amaç sabit ama rekabetçi fiyat” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de iç pazar hiç kuşkusuz kur ve ÖTV dilimlerine bağlı. Yüksek kurla birlikte freni patlamış gibi artan araç fiyatları, ÖTV ile buluşunca ‘otomobil uçar gider’ tablosu oluşuyor. Özellikle birçok marka kur farkını hemen yansıtmak zorunda kalıyor. Araç tedariğinde yaşanan sorunlarla birlikte fiyatlar zamana yayılamıyor. Gelen otomobil yeni fiyatıyla hemen satışa geçiyor. Fakat düşen fiyatlar karşısında markalar bu kadar aceleci davranamıyor. Bunun en büyük nedenleri arasında yüksek kur beklentisinin hiç bitmemesi ve tabi ki müşteri memnuniyeti var.

AMAÇ REKABETÇİ FİYAT

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra pazara yeniden sunulan Honda City lansmanında konuşan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kurun gideceği noktanın çok önemli olduğunu anlattı. “Geçmişten kaynaklanan bir sorun var” diyen Kılıçer “Şu anda 8.30’lar civarında oradaki oynaklığı fiyatlara yansıtmak aslında çok mümkün değil. En başta bunu yaparsak bir önceki yüksek kur seviyesinden araç alan müşteriyi küstürmüş olursunuz. Burada mümkün olduğunca sabit ama rekabetçi bir fiyatla çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Baktığınızda Merkez Bankası’nın tahminleri bile yukarı yönlü. Bu bağlamda tabloda bizim için önemli olan rekabetçi fiyat. Fiyat ve talep dengesini tutturmak bizim için önemli. Bir müşterinin 5 bayi bile gezdiği oluyor” dedi. Merkez Bankası’nın yaptığı ankete göre, yıl sonu kur tahmini 8.94 TL.

SATIŞLARIN AKIBETİNİ KESTİREMİYORUZ

Türkiye’nin sedan ağırlık bir pazar olduğunu anlatan Kılıçer, çip krizine de değindi. Satışların nasıl şekilleneceğini kestiremediklerini vurgulayan Kılıçer, Honda’nın bundan minimum düzeyde etkilendiğini belirtti. Kılıçer lansmanı yapılan Honda City için yıl sonuna kadar 4 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Honda Türkiye’nin toplam hedefinin ise 30 bin adet olduğunu sözlerine ekleyerek “2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Çip kriziyle ne olacağını biz de bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

‘ÜRETİM BİTMESİ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK’

Honda Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını belirten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura “Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Üretimin sonlanması ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda’nın pazardaki konumu güçlenecek. Satış ve satış sonrası operasyonlarımızdaki başarıyı, müşteri memnuniyeti kalitemizi artırarak sürdürecek, yeni modellerimizle yine yollarda olacağız” açıklamasını da yaptı.