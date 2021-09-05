Yerli sedanlarla rekabet için yenilendi

Honda 10 yıl aradan sonra City modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Artık daha keskin çizgilere sahip olan yeni Honda City, 219 bin liralık etiketle geldi. Honda Türkiye yetkilileri aracı yerli sedanlarla rekabet için geliştirdiklerini anlattı.

Honda Türkiye, yıl sonuna kadar 3 ayrı yeni sedan modeli ile ürün gamını genişletecek. Marka, her ihtiyaca yönelik sedan modeli sunma hedefi kapsamında ilk adımı City ile attı. Önümüzdeki haftasonu itibariyle 219 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak yeni araç, markanın Civic Sedan’dan sonra Türkiye’deki ikinci sedan modeli olacak.

519 LİTRELİK BAGAJ

Markanın büyüyen sedan ailesinin gücünü artıran yeni üyesi City, Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle sunuluyor. Yeni araç, yakıt verimliliği ile ön plana çıkan 1.5 litre i-VTEC motoru ve sürüş konforu vaat eden CVT şanzımanı ile sürüş keyfi sunuyor. Hem şehir içi hem şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş konforu sunan City; fonksiyonel kullanım alanları ve kabin içi dizaynı ile dikkat çekiyor. Yeni City’nin 10’uncu nesil Civic’e göre 20 milimetre daha geniş arka yolcu diz mesafesi oldukça ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni City, 16 inç alaşım jantları ve LED farları ile modern ve güçlü bir tasarım sunarken; 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş/çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi ile kullanıcılar için akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor. ‘Honda’yla Gelecek’ mottosu altında hem dijitalleşme yatırımlarıyla hem de genişlettiği ürün gamı ile vites büyüten Honda Türkiye, 2021 yılı sonunda rekor satışa imza atmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar satışa sunacağı 3 ayrı modeli ile sedan ürün gamını yenileyen Honda, bu hedefine doğru ilk adımı City ile atmış oldu.

DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERDİK

Yeni City’nin lansmanında konuşan Honda City Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2005 yılında Türkiye’de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City’nin satışını gerçekleştirdik. Şimdi, yeni City’yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz” dedi. Dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Tsumura, “Bu çalışmaların temeline bayilerimizi koyduk. Hem değişen yaşam düzeni hem de tüketicilere daha efektif çözümler sunmak için bayilerde AR teknolojisi ile incelenebilen ürün gamından online otomobil satışına kadar birçok yeniliği dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

FİYATI 219 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Honda City, Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle 11 Eylül 2021 tarihinde 219 bin TL’den başlayan fiyatı ile Türkiye’de satışa çıkıyor. Model, yakıt verimliliği ile ön plana çıkan 1.5 litre i-VTEC motoru ve sürüş konforu vaat eden CVT şanzımanı ile sürüş keyfi sunuyor. Hem şehir içi hem şehir dışı yollarda keyifli bir sürüş konforu sunan araç, fonksiyonel kullanım alanları ve kabin içi dizaynı ile dikkat çekiyor. Otomobilin 10’uncu nesil Civic’e göre 20 mm daha geniş arka yolcu diz mesafesi oldukça ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni City, 16” alaşım jantları ve LED farları ile modern ve güçlü bir tasarım sunarken; 8” multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş – çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi ile kullanıcılar için akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni City’nin sıralı dört silindirli 1.5 litre i-VTEC benzinli motoru 121 PS (89 kW) maksimum güç ve 145 Nm maksimum tork üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen motor bünyesindeki Honda’ya özel yüksek hassasiyetli supap kontrol teknolojisi; yüksek yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunuyor. Yüksek güç üreten motoru ile gelişmiş yakıt ekonomisini aynı potada eriten City’de, yakıt tüketimini ve CO2 emisyon değerlerini düşürmek amacıyla iyileştirmeler yapıldı. Keyifli sürüş deneyimi sunan yeni City, 139 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve 6,2 lt/100 km (WLTP) değerleri ile yakıt ekonomisiyle fark yaratıyor.