Yeni Michelin mevsim seçmeyecek

Michelin CrossClimate 2, yılın hangi döneminde olursa olsun sürücülerin karşılaşabileceği hava koşullarının çoğuyla başa çıkıyor.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, yeni ürünü CrossClimate 2 modelini satışa sundu. Avrupa genelinde eş zamanlı olarak piyasaya sürülen markanın yeni nesil dört mevsim lastiği; kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin faydaları ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunuyor.

SON KİLOMETREYE KADAR AYNI

CrossClimate 2’nin yanaklarında bulunan 3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) logosu, kış lastiklerinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi kışın bu lastiğin kullanılabileceğini gösteriyor. Birinci sınıf Dört Mevsim lastikler üzerinde gerçekleştirilen Avrupa testlerinin çoğunda, Dört Mevsim lastik pazarının uzmanı CrossClimate 2 lastiği zirvede yer alıyor. Yeni lastik, bileşenleri ve sırt yapısı başta olmak üzere bileşenlerinin tümünü kapsayan yenilikçi bir ileri teknolojiler kombinasyonunu bünyesinde barındırıyor. Sırt yapısı için kullanılan malzemeler ile sırt deseni arasında mümkün olan en etkin dengeyi sağlayacak ve ilk kilometreden son kilometreye, bir başka deyişle yasal diş derinliğine ulaşana kadar uzun süre yüksek performans veren yeni nesil Dört Mevsim lastiklerin üretilebileceğini gösterecek şekilde geliştirildi. Hem yeni hem de aşınmış şekliyle CrossClimate 2, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen dokuz testin altısında (esas olarak frenleme ve yol tutuş performans testleri) zirvede yer aldı. Yeni lastik ayrıca, yuvarlanma direncini düşüren ve lastik ömrünü uzatan bileşenleri ve kademeli kanalları sayesinde sağladığı kusursuz kilometre performansı ile de öne çıkıyor. Bu sayede lastikler daha seyrek değiştiriliyor ve sadece lastiklerin kullanım ömrü bittiğinde değiştiriliyor- ve bu sürücüler ve gezegenimiz için bir kazan-kazan durumu oluşturuyor. CrossClimate 2, 15 ila 20 inç jantlar için 105 ebatta temin edilmekte olup, bu üretim bakımından zorlu bir görev anlamına geliyor. Bir önceki seri olan CrossClimate+ kataloğundan yüzde 40 daha geniş olan listede 65 yeni ebat bulunuyor. CrossClimate 2 serisi; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere yedi Avrupa fabrikasında özel olarak üretiliyor.

PAZAR %19’DAN FAZLA BÜYÜDÜ

Bu konudaki düşüncelerini ifade eden Michelin Otomotiv, Motor Sporları Başkan Yardımcısı ve Grup İcra Komitesi Üyesi Scott Clark, “CrossClimate, piyasaya ilk sürüldüğü tarihten bu yana, salgın nedeniyle kapanma döneminde büyümeyi sürdüren tek segment olmanın yanı sıra, yüzde 19’un üzerinde büyüme sergileyen Avrupa dört mevsim lastik pazarında radikal bir etkiye sahip oldu. Önümüzdeki beş yıllık süreçte yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüme beklenen CrossClimate 2, Michelin Grubu’nun tamamen sürdürülebilir olma stratejisini bir örneğidir” dedi.

TALEP OLDUKÇA YÜKSEK

Michelin Türkiye Satış Direktörü Sertan Akçagöz, pandemiyle birlikte pazarın küçüldüğünü fakat sonrasında talebin patladığını anlattı. Akçagöz “Pazar tüm Avrupa ile biraz küçüldü fabrikalar kendilerini tekrar planlamaya soktu fakat ondan sonra inanılmaz bir artış oldu ve şu anda tüm fabrikalar Avrupa’da da o talep artışına yetişmeye çalışıyor. Özellikle 4 mevsim lastiğinde önümüzdeki 5 senden yüzde 16’lık bir büyüme bekliyoruz. Biz kendi içimizde pazardan daha fazla büyüyoruz. Bizim müşterimiz daha fazla buraya doğru kayıyor” dedi. Pandemi döneminde kapanmalarla birlikte aslında sektörün tam tur döndüğünü anlatan Akçagöz “Ağır vasıta ve binek kısmı olarak. Ağır vasıtada pandemi döneminin başında hepimiz panik olduk ama bir yandan da ürünlerin hareketliliği devam etti. Biz evde oturduk ama en ufak bir ürün bile kapımıza kadar geldi ve beklenmedik bir pazar değişikliği oldu. Nedir bu mesela; kamyonet grubunda, küçük araçlarda uluslararası nakliyede çok büyük artışlar oldu. Madencilikte de ağır vasıta lastiklerinde çok fazla artış yaşandı” diye konuştu.