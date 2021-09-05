Kia’dan şehre dönüş kampanyası

Kia, eylül ayına özel olarak Sportage modelinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Stonic, Picanto, Rio modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

KOBİ’lerin yol arkadaşı Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, otomobilseverleri sonbahara fırsatlarla hazırlıyor. Eylül ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla satışa sunan Kia, otomobil tutkunlarını kaçırılmayacak fırsatlarla buluşturuyor.

Sportage ile sürüş keyfinizi zirveye çıkarın

Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, her sürüş moduna uygun donanım seçenekleriyle sürüş keyfinizi zirveye çıkaran Kia Sportage, 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle iddialı performansını sürdürüyor. Sportage, eylül ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor.

Şehrin vazgeçilmezleri Stonic, Picanto ve Rio

Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi, sürüş konforuyla şehrin ikonik SUV’u olan Kia Stonic; Sportif ve ikonik dış tasarımı, benzersiz karakteriyle A segmentinin iddialı oyuncusu Picanto 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip şehrin renkli yüzü Kia Rio da yine 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni sahiplerini bekliyor.

Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik tarzıyla KOBİ’lerin tercihi olan Bongo ise eylül sonuna kadar 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizle satışa sunuluyor.