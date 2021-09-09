Yeni elektrikli Renault Megane E-TECH, Münih fuarında görücüye çıktı. Kompakt boyutlara sahip olan modelin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı şimdilik belli değil. Aracın menzili de yaklaşık 470 kilometre.

Yeni elektrikli Renault Megane E-TECH, Münih fuarında görücüye çıktı. Kompakt boyutlara sahip olan modelin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı şimdilik belli değil. Aracın menzili de yaklaşık 470 kilometre. Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ön siparişe açılan Yeni Megane E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak. Markanın dönüşümüne ayak uyduran tasarım dili, daha teknolojik bir yapı kazanıyor. Otomobilin başarısının ardındaki tüm duyusal özellikleri koruyan tasarım yaklaşımı, aynı zamanda mikro-optik LED stoplar ve OpenR ekran bazı teknolojik unsurlar içeriyor. Hi-fi tasarım dünyasına ait havalandırma ızgaraları ve alt kapı koruma ızgaralarında ise lazer gravür detayları bulunuyor.

TASARIMDA ÇAĞ ATLAMIŞ

Yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar, zarif bir şekilde uygulanıyor ve hassasiyetle birleşiyor. Ön ve arka tamponlardaki bıçak süslemeleri ve ön tampondaki yan hava girişleri de uygulanan tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara, aynı hizada, modern bir his veriyor. Uygulanan ‘Heyecan uyandıran teknoloji’ yaklaşımı aynı zamanda kalite algısını da artırıyor. Yeni CMF-EV modüler platformunun sağladığı uzun aks mesafesi (2,70 metre aks mesafesi ve 4,21 m toplam uzunluk) ve azaltılmış ön ve arka aks çıkıntılarla ile Yeni Megane E-TECH Electric, benzersiz gövde orantıları sergiliyor. Bu gövde orantıları tasarımcılara, ustaca tasarlanan bir ayak izine sahip güçlü bir otomobil tasarlama fırsatı veriyor.

DAHA İNCE BATARYA

Batarya 110 mm ile her zamankinden daha ince. Dolayısıyla tasarımcılar, daha eğlenceli ve otomobilin iç mekan genişliğini ve ayak izi oranını artırırken, heyecan verici bir sürüş deneyimi için ağırlık merkezini düşürüyor. Yeni Megane E-TECH Electric, kompakt bir tasarımı kontrolü bir yükseklikle (1,50 m) birleştiriyor. Böylece dışardan bakıldığında iç mekandaki genişlik ve ferahlık net bir şekilde hissediliyor.

20 İNÇ’LİK JANTLAR

20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü ve sağlam bir his uyandırıyor. Alçalan tavan çizgisi, artırılmış iz genişliği ve düz kapı kolları bir coupe görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin yüksekliği, genişliği ve bagaj hacmi ise geleneksel hatchback mimarisini andırıyor.

YENİ IŞIK İMZASI DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Megane E-TECH Electric’in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma modern bir görünüm sunuyor. Merkezi logoyu da içine alan ışık imzası heyecan uyandıran bir görsel şölen ortaya koyuyor. Önde, iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada, çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, ilgi çekici bir 3 boyut benzeri ışıltı efekti yaratıyor. Yeni Megane E-TECH Electric, aracın anahtar kartını tutan kullanıcıyı 1 metre yakında olduğunu algılıyor. Araç ortadan başlayarak farlar, gündüz sürüş farları ve sinyaller olmak üzere hareketli, akan ışık dizisi başlatıyor. Yeni Megane E-TECH Electric’in tüm versiyonlarında ayrıca gizli kapı kolları bulunuyor. Sürücü veya ön yolcu kapıyı açmak üzere yaklaştığında veya kilitler açıldığında gizli kapı kolları gövdeden otomatik olarak dışarı çıkıyor. Araba hareket ettikten veya kapılar kilitlendikten iki dakika sonra kapı kolları tekrar yerine gizleniyor.

KABİN OLDUKÇA FERAH VE HAVADAR

CMF-EV platformu üzerine yükselen Yeni Megane E-TECH Electric, kapladığı alana göre en geniş iç mekanı sunmak için platformun avantajlarından yararlanıyor. Sürücü ve yolcular, yeni OpenR ekranın optimum konfor ve modernlik yaklaşımının keyfini sürüyor. Yeni Megane E-TECH Electric’te kapıyı açıp araca binerken oluşan genişlik hissi dikkat çekiyor. CMF-EV platformu; artırılmış aks mesafesi, klima bileşenlerini içeren daha küçük motor bölmesi, daha kompakt tasarımlı ön konsol ile otomobilin genel ferahlığını ve pratikliğini artırmaya yardımcı oluyor. Böylece yolcular orta konsolda ve gösterge paneli alanının altında ekstra ferahlığın keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, genellikle orta konsola entegre edilen şaft tüneli, vites kolu ve kontrol paneli olmadığından kazanılan alan yolcuların konforu ve rahatı için değerlendiriliyor.

440 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

MULTI-SENSE düğmesi direksiyon simidine entegre edildi. Böylece iki ön koltuğun ortasında oldukça geniş 7 litrelik bir eşya saklama bölmesi için alan yaratıldı. Bir el çantası veya kolayca erişilmesi gereken diğer büyük eşyaları saklamak için yeterince büyük. Ayrıca otomobildeki herkesin kullanabileceği ve kolayca erişebileceği çeşitli aksesuarları saklamak için de kullanılabiliyor. 55 mm kaydırılabilen orta kol dayamanın altında iki adet 2 litre bardaklık ve 3 litrelik saklama alanı bulunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerini sunuyor. Bagaj ise 440 litre hacim sunuyor. İki adet USB-C soketi ve bir 12V soketine ev sahipliği yapan ve ileri-geri hareket ettirilebilen orta kol dayama hayatı kolaylaştırıyor. Orta kol dayamamın arkasında arka koltuk yolcuları için iki adet USB-C soketi daha bulunuyor. Versiyona bağlı olarak bel desteği dahil elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar sunuluyor. Ayrıca bilgi-eğlence ekranının alt kısmında piyano tipi düğme ve kablosuz şarj özelliği ile bir akıllı telefon yuvası bulunuyor.

ZOE MOTORUNDAN YÜZDE 10 DAHA HAFİF

Yeni Megane E-TECH Electric, üst versiyonda 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten ve dört seviyeli rejeneratif fren işlevi ile verimliliği destekleyen elektromotoruyla elektrikli araç sürme keyfini tamamen yeni bir zirveye taşıyor. Optimize edilmiş tasarımı sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan motor daha yüksek güç ve tork üretimine karşın 145 kg ile ZOE’nin motoruna kıyasla %10 daha hafif.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

96 kW (130 hp) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Pürüzsüz ve dinamik anlık hızlanma performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatan yeni Megane E-TECH Electric 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

470 KİLOMETRE MENZİL

Yeni Megane E-TECH Electric; 40 kWh ve 60 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği, yenilikçi enerji yönetim sistemleri ve çok sayıda şarj çözümü ile bu gerekliliği yerine getiriyor. 300 km menzil (WLTP çevrimi) için 40 kWh ve 470 km’ye kadar menzil (versiyona bağlı olarak WLTP döngüsü) için 60 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK DONANIMI

Yeni Megane E-TECH Electric’de kullanıma sunulan ve yolcular dışında trafikteki diğer paydaşlar için de hayatı kolaylaştıran ve sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric, Renault’nun ünlü Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Rehberi’ni bir üst seviyeye taşıyor. Bağlamsal bir ADAS, hızlı sürüşlerde olup biteni izleyebiliyor ve sürücünün karşılaşabileceği engellerle başa çıkmasına yardımcı oluyor. 2. seviye otonom sürüş olarak konumlandırılan sistem, artık Aktif Sürüş Asistanı olarak anılıyor. Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) çarpışma olasılığını azaltmaya yardımcı oluyor. Öne çıkan özelliklerden Acil Şeritte Kalma Asistanı, 65 km/s ile 160 km/s (aracın maksimum hızı) arasında bir çizgiyi geçerken, yandan çarpışma riski varsa veya yoldan çıkmak üzereyken çalışıyor. Yolcu Güvenli Çıkış (OSE), araçtan inmek üzere kapı açarken, karşıdan gelen bir araç, motosiklet veya bisikletle olası çarpışmayı önlemek için yolcuyu görsel ve sesli olarak uyarıyor.