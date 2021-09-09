MG Türkiye’de ikinci çinkoyu EHS PHEV ile yaptı. ZS EV’in ardından C-SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV dikkat çekiyor. 16,6 kWsa’lik bataryasıyla 52 km elektrikli menzil sunan MG EHS PHEV, 100 km’de sadece 1.8 litre yakıt tüketiyor.

MG Türkiye’de ikinci çinkoyu EHS PHEV ile yaptı. ZS EV’in ardından C-SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV dikkat çekiyor. 16,6 kWsa’lik bataryasıyla 52 km elektrikli menzil sunan MG EHS PHEV, 100 km’de sadece 1.8 litre yakıt tüketiyor. Yeni şarj edilebilir hibrit aracı MG EHS PHEV’i (Plug-in Hybrid) Türkiye pazarındaki ikinci modeli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor. Araçta MG logosunu çevreleyen etkileyici ön ızgara, ‘kedi gözü’ tarzındaki LED gündüz sürüş farları ve 18 inç ‘Hurricane’ elmas kesim alaşım jantlar ilk bakışta dikkat çeken unsurlar olarak öne çıkıyor. Arkadan bakıldığında ise göze çarpan krom çift egzoz çıkışı ile alüminyum tampon koruyucu, sportif ve premium bir görünümü beraberinde getiriyorlar. Dinamik ışıklara sahip şık LED stop lambaları da MG EHS PHEV’in yüksek teknolojisini vurguluyor. Araç, göz alıcı tasarımı kadar boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 4.574 mm uzunluğa, 1.876 mm genişliğe ve 1.664 mm yüksekliğe sahip olan MG EHS PHEV, 2.720 mm dingil mesafesiyle de C SUV segmentindeki çoğu rakibinden daha büyük bir otomobil.

448 LİTRELİK BAGAJ

Aracın tasarımında uygulanan şasi mimarisi ve elektrikli sürüş sistemi sayesinde, içeride hem önde hem de arkada yolculara geniş bir bacak ve omuz mesafesi sunuluyor. Kolay eşya yükleme için tasarlanmış 448 litrelik bagaj alanının hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1375 litreye kadar genişletilebiliyor. Luxury modelinde sunulan elektrikli bagaj kapağının açılma yüksekliğinin ayarlanabilmesi aracın kullanışlılığını daha da artırıyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni MG EHS PHEV, üst düzey verimlilik sunan güç aktarma teknolojileriyle hibrit bir otomobilin tüm avantajlarını kullanıcılarına yüksek bir performansla sağlıyor. Bu modelin benzinli versiyonunda da kendini kanıtlamış olan 1.5 litrelik turbo motor, 162 PS (119 kW) güç ve 250 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin elektrik motoru ise azami 122 PS (90 kW) güç ve 230 Nm‘ye ulaşabiliyor. Her iki motorun birlikte çalışarak ulaştıkları toplam 258 PS (190 kW) güç ve 370 Nm azami torkla hem yüksek yakıt ekonomisi hem de güçlü bir performans sunuyorlar. Aracın benzinli motoruna bağlı 6 vitesli şanzıman ile elektrik motorunu yöneten 4 vitesli şanzımanın bileşimiyle oluşan 10 vitesli otomatik şanzıman, MG HSE PHEV’nin bu performansında önemli rol oynuyor. Bu yenilikçi şanzıman sistemi otomobilin sadece her zaman en doğru viteste olmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda akıcı geçişlerle sürüş keyfini artırıyor. Hibrit motor sisteminin bu uyumlu ve verimli çalışması sayesinde, MG EHS PHEV, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 6,9 saniyede gerçekleştiriyor.

100 KM’DE ORTALAMA 1.8 LİTRE TÜKETİYOR

Araçta yer alan 16,6 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya; sadece elektrik gücüyle aracın sıfır emisyon yayarak 52 km (WLTP) menzil sunmasını sağlıyor. Bu da, MG EHS PHEV’in şehir içinde günlük kullanım ihtiyacını elektrik enerjisiyle karşılayabilmesini sağlıyor. Araç, 3,7 kW kapasiteye sahip yerleşik şarj cihazı (on-board charger) ile halka açık AC şarj noktalarında yaklaşık 4,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca MG EHS PHEV; sahip olduğu rejeneratif fren sistemi sayesinde yavaşlama sırasında açığa çıkan enerjiyi depolayarak, elektrikli menzilini optimize edebiliyor veya yakıt tüketimini azaltabiliyor. MG EHS PHEV, çevreci-yenilikçi motor teknolojisi sayesinde ortalama 43 gr/km (WLTP) CO2 emisyon salınımı değeri sunarken 100 km’de sadece 1,8 litre benzin tüketerek hem çevreci hem de ekonomik olduğunu ispatlıyor.

12.3 İNÇLİK EKRAN

MG EHS PHEV’in iç mekanında kullanılan malzemeler ve işçilik aracın kalite hissini kuvvetlendiriyor. Sürücüyü saran konforlu koltuklar en ideal sürüş pozisyonunu sağlıyor. Piyano tuşu görünümlü düğmeler, türbin tasarımlı havalandırma ızgaraları ve yumuşak yüzeyli kapı döşemeleri aracın teknolojik yanına vurgu yaparken kalite ve konfor alanlarındaki iddiasını da ortaya koyuyor. Aracın 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, sürücüye aracını kullanırken ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri sunarken Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip 10,1 inçlik dokunmatik ekran hem araç ayarlarına hem de bilgi-eğlence sistemine kolaylıkla kumanda edilmesini sağlıyor. MG EHS PHEV arka koltuk alanında ayarlanabilir koltuk sırtı, çift havalandırma ızgarası, iki adet USB soketi, katlanabilir orta kol dayanağındaki saklama alanı ve bardak tutucuları gibi özellikleriyle tüm yolcularına üst düzey bir konfor sunuyor.