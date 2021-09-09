Mercedes yeni elektrikli EQE modelini tanıttı. Yeni EQE, Mercedes-EQ markasının lüks sedanı EQS’in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf bir sedan olarak dikkat çekti.

Yeni elektrikli Mercedes EQE, tanıtıldı. Yeni EQE, ilk etapta 292 BG (215 kW) gücündeki EQE 350 (WLTP’ye göre enerji tüketimi: 19,3-15,7 kWsa/100 km; CO2 emisyonu: 0 gr/km) versiyonu ile satışa sunuluyor. Yeni EQE için, yaklaşık 500 kW’lık bir de performans versiyonu planlanıyor. Yeni EQE, Bremen’deki Mercedes-Benz Fabrikası’nda küresel pazarlar için üretilecekken, Pekin’deki Alman-Çin ortak girişimi BBAC’de de Çin yerel pazarı için üretimi yapılacak. EQS ile karşılaştırıldığında, EQE biraz daha kısa dingil mesafesi, daha kısa ön ve arka uzantıları ve daha fazla girintili omuzlarla daha aerodinamik bir duruş sergiliyor. Duyusal Saflık, pürüzsüz ve düzgün yüzeyler ve kesintisiz geçişlerle kendini gösteriyor. Çıkıntılar ve burun tasarımı kısa tutuluyor, keskin bir arka spoyler ile arka kısmın dinamizm vurgusu güçlendiriliyor. Çamurluklarla aynı hizada olan 19 ile 21 inçlik jantlar, kaslı omuz çizgisiyle birlikte EQE’ye atletik bir karakter kazandırıyor.

DIŞI CLS KADAR İÇİ E SERİSİ’NDEN BÜYÜK

Boyut açısından (Uzunluk/genişlik/yükseklik: 4946/1961/1512 milimetre) EQE, CLS ile benzerlik gösteriyor. CLS gibi, yeni model de sabit bir arka cama ve bir bagaj kapağına sahip. Örneğin; öndeki omuz boşluğu (Artı 27 mm) veya iç uzunluk (Artı 80 mm) olmak üzere iç boyutlar, günümüzün E-Serisi’nin (213 model serisi) boyutlarını aşıyor.

EKRANDAN İÇERİK İZLENEBİLİNİYOR

İsteğe bağlı olarak sunulan MBUX Hyperscreen ile gösterge paneli tek parça geniş bir ekrana dönüşüyor. Bu uygulama, tüm kokpitin ve iç mekanın estetiğini belirliyor. Yüksek çözünürlüklü ekranlar tek bir cam panelin altında kusursuz bir şekilde birleşiyor. MBUX içeriğinin yüksek çözünürlüklü grafikleri benzersiz bir görsel şöleni beraberinde getiriyor. Ön yolcuya ait 12,3 inçlik OLED ekran, yolcuya kendi ekran ve kumanda alanını sağlıyor. Ekran, Avrupa’da yolcunun hareket halindeyken de video, TV veya internet gibi dinamik içerikleri izlemesine izin veriyor. Mercedes-EQ bu noktada akıllı, kamera tabanlı bir engelleme mantığı kullanıyor: Kamera, sürücünün ön yolcu ekranına baktığını algılarsa, belirli içerikler için otomatik olarak ekranı karartıyor.

292 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni EQE’nin ilk olarak 292 BG (215 kW) gücündeki EQE 350 ve bu aracın ikinci bir versiyonu ile satışa sunulması planlanıyor. Bu ikiliyi farklı versiyonlar izleyecek. Tüm EQE versiyonlarının arka aksında bir elektrikli güç-aktarma sistemi (eATS) bulunuyor. Daha sonra sunulacak olan 4MATIC versiyonlarının aynı zamanda ön aksında da eATS bulunuyor. Elektromotorlar, her iki örnekte de sürekli tahrik edilen senkron motorlardan (PSM) oluşuyor. PSM ile AC motorun rotoru sabit mıknatıslarla donatılıyor ve bu nedenle güç ile beslenmesi gerekmiyor. Bu teknik, yüksek güç yoğunluğu, yüksek verimlilik ve yüksek güç sabitliği gibi avantajları beraberinde getiriyor. Arka akstaki motor, her biri üç fazlı iki sargılı olmak üzere altı fazlı tasarımı sayesinde yüksek güç üretimi sağlıyor.