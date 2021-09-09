Dacia Eylül 2021 için yeni bir kampanya başlattı. Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor.

Dacia Eylül 2021 için yeni bir kampanya başlattı. Eylül ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Eylül kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.

DUSTER 199 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Duster lansmana özel fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor. Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 versiyonuna 199.000 TL, otomatik şanzımana kavuşan Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 versiyonuna ise 229.900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor.

SINIRLI SAYIDA SANDERO

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.