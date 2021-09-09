Renault Eylül 2021 döneminde kampanya için kolları sıvadı. Özel sıfır faiz avantajı, takas indirimleri ve daha birçok fırsat devam ediyor.

Renault Eylül 2021 döneminde kampanya için kolları sıvadı. Renault’nun 2021 model otomobillerinden Yeni Taliant’ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Yeni Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL’lik takas indirimi fırsatı da Eylül ayında sunuluyor. Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157.900 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik cazip fiyat avantajı yakalıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL FIRSAT

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

AŞI SEFERBERLİĞİNE DESTEK

Renault’nun tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz COVID-19 aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor. Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, Eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.