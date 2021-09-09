Peugeot modellerinde kampanya Eylül 2021 için başladı. Rifter 80.000 TL için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa çıkıyor.

Peugeot modellerinde kampanya Eylül 2021 için başladı. Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, ticari araçlar ailesine özel kampanyalar ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Eylül ayı boyunca, PEUGEOT hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bu kapsamda, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter 80.000 TL için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay %0,99 veya 50.000 TL için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

GENİŞ İÇ HACİMLİ EXPERT

PEUGEOT, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. PEUGEOT Partner Van, kendi sınıfında ilk olan PEUGEOT i-Cockpit® ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. PEUGEOT Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.