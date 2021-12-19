e-drive Turkey fuarına ilgi büyük 2022 için hazırlıklar şimdiden başladı

“Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı” e-drive TURKEY, tüketiciler ve sektör temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı. Fuara toplamda 2730 adet ziyaretçi katılırken, tüketiciler elektrikli araçları yakından deneyimleme fırsatı da buldu.

Türkiye’nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY, geçtiğimiz günlerde İstanbul, Yenikapı’da ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya gelirken, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıdı.

SIFIR KAĞIT KULLANIMI

Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan fuarda, e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indirildi.

KONFERANSLAR GELECEĞE IŞIK TUTTU

Fuarla eş zamanlı olarak 9 ve 10 Aralık tarihlerinde düzenlenen, 9 panel oturumunda toplam 45 değerli panelistin yer aldığı konferans bölümü de, projenin önemli bir parçası olarak dikkat çekti. Mikromobiliteden, ileri araç teknolojilerinde yerli işbirliği fırsatları ve yeni dönem araç teknoloji trendlerine, e-mobilite ve yenilenebilir enerjiden Türkiye’de şarj altyapısı, sistemleri ve istasyon ağına kadar geniş bir perspektiften e-mobilite sektörüne bakan konferans programı, dinleyicilerinin beğenisini kazandı.

2 BİN 730 KİŞİ ZİYARET ETTİ

9-12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarı, 4 gün boyunca 2730 kişi ziyaret etti. Pandemi şartları altında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Fuar Direktörü Burcu Uca “Fuarımıza katılan tüm ziyaretçilerimize, sektör temsilcilerine, kanaat önderlerine, bizlere destek veren ana sponsorumuz B-Charge’a ve katılım gösteren tüm markalara yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına kesin gözüyle bakılan, sürdürebilir ve ileri araç teknolojilerinde Türkiye’nin marka projesi haline gelmesi beklenen e-drive TURKEY 2022 için şimdiden çalışmalarımız başladı.” açıklamasını yaptı.