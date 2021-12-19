Opel Modellerinde Yıl Sonuna Özel Teklifler

Opel, aralık ayında showroom’lara özel ayrıcalıkları ve KOBİ’lere özel sunduğu nakit indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında KOBİ müşterileri Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine 5 bin TL indirimle sahip olabiliyor. Birbirinden özel binek ve SUV modellerinde de çeşitli olanaklar sunan Opel, yeni araç sahibi olmak isteyenleri showroom’larına davet ediyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, aralık ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Üstün Alman teknolojileriyle satışa sunulduğu ilk günden itibaren rakiplerinden ayrışan başarılı hatchback modeli Corsa, yıl sonuna özel tekliflerle yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor. Markanın yakın zamanda Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görülen SUV modeli Mokka, Opel showroomları’nda yeni sahiplerini sıra dışı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Opel’in bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise yılın son günlerine özel olanaklarla yeni yıla yeni bir SUV’la girmek isteyen otomobil severleri bekliyor.

COMBO LİFE 413 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

“İşi Almanlara Bırakın” diyen Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek kobilerin her ihtiyacına cevap veriyor ve farklı boyutlardaki ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Opel’in, Combo Life modelini satın almak isteyen kobi müşterileri, 5 bin TL’lik indirim avantajıyla modele 412.900 TL’ye sahip olabiliyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 314.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve kobilere özel ek 5 bin TL indirim olanağı ile satın alınabiliyor. Opel Vivaro modelleri, aralık ayı boyunca 417.900 TL’den başlayan fiyat ve kobillere özel ek indirimleriyle dikkat çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 626.900 TL’den başlayan fiyatı ve özel indirimleriyle hem KOBİ’leri hem de geniş aileleri hedefliyor.