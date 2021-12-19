Ticaride aslan gibi büyüdü

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam pazar payını 2,6 puan arttırmayı başararak Kasım 2021’de %8,3’e çıkartan PEUGEOT, Kasım ayında Türkiye pazarındaki SUV liderliğini korudu. Yılın 11. ayında hafif ticari araçlar (HTA) sınıfında %10,9’luk pazar payı elde ederek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,9 puanlık bir artış yakaladı.

PEUGEOT, Türkiye pazarında da tüketici kitlesini genişletmeyi, yakaladığı başarı çıtasını her geçen gün yukarıya taşımayı sürdürüyor. Fransız üretici, SUV sınıfında yakaladığı liderlik konumunu Kasım ayında da rakiplerine bırakmayarak korumayı başardı. Bu liderlikte büyük başarısı olan SUV 2008 modeli ise sadece geçtiğimiz ay değil, yılın ilk 11 ayı boyunca bu başarıyı koruyan model olarak öne çıkıyor. B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi, Kasım ayında 1.038 adetlik satış rakamı yakalamayı başardı ve istikrarlı grafiğini sürdürdü. Bu sayede yılın 11. ayını yüzde 20’lik bir pazar payı ile kapatan PEUGEOT SUV 2008, Ocak-Kasım dönemini de sınıfının lideri olarak tamamlamayı başardı. Yılın 11 aylık döneminde 8.545 adetlik toplam satış rakamına ulaşan SUV 2008 bu rakamlarla %15 pazar payı elde etti. Bu başarıya SUV 3008, 908 adetlik satışla ve SUV 5008, 65 adetlik satış rakamıyla katkı sağlayarak Fransız markayı toplam 2.011 adetlik satış ve %15’lik pazar payı ile Kasım ayının SUV lideri yaptı. Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam pazar payında 2,6 puanlık artış yakalayan PEUGEOT, %8,3’lük bir pay elde etti. Geçtiğimiz ay başarılı satış grafiği ile toplam 4.999 adetlik satış başarısı elde eden PEUGEOT, toplam pazarda Kasım ayında 3. marka konumuna yerleşti.

SUV’DA LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR

PEUGEOT markasının dünya çapında SUV modelleriyle ses getirdiğini vurgulayan PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “SUV segmentinde yakaladığımız başarıyı sürdürdüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Sınıflarında öncü SUV modellerimiz markamızın en önemlileri haline geldi. SUV dendiği zaman tüketicinin aklında PEUGEOT modellerinin canlanması bizim için mutluluk verici. Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz. Yıl başından bu yana başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinin açık ara lideri olması yılın son ayında da kendisini gösterecektir ve modelimiz sınıfında başarısını devam ettirecektir” şeklinde konuştu. Otomobil pazarındaki markanın büyüme trendine de değinen İbrahim Anaç, “Buna ek olarak binek araçlarda da büyümemizi sürdürdük. Kasım ayı toplam binek araç pazar payımız %7,2 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artış yakaladık. Kasım ayı binek otomobil pazarında 5. sırada yer aldık” açıklamasında bulundu.

HAFİF TİCARİDE YÜKSELİŞ SÜRECEK

Türkiye pazarında hafif ticari araç segmentinin de önemli dinamiklerden bir tanesi olduğunu vurgulayan PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “SUV’daki başarımızın yanında hafif ticari araç segmentinde de ciddi bir büyüme trendi yakaladık. Hafif ticari araçlar sınıfında yılın ilk 11 ayı toplamında yüzde 5,9’luk pazar payı ile 4. sırada yer alıyoruz. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 1,7’lik bir yükseliş yakaladık. Hafif ticari araç pazarı Ocak-Kasım 21 döneminde, geçen sene aynı döneme göre %27 büyürken, bizim satışlarımız %80 oranında arttı. PEUGEOT markasının hafif ticari araç sınıfındaki yükselişi sürecek” dedi.