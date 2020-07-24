El dezenfektanı ve kolonya araçlara zarar veriyor

RS Servis, pandemi sürecinde hayatımıza giren el dezenfektanları ve kolonyalar ile ilgili olarak araç sahiplerine uyarıda bulundu. RS Servis, etil alkol bazlı dezenfektanların araç içi yüzeylere uzun vadede zarar vereceği soyulma, yıpranma ve tuşlarda silinmelere sebep olduğunu önemle belirtiyor.

RS Servis önemli uyarılarda bulundu. Dezenfektan ve kolonyaların, el ve vücut dışında araçlarda uygulanması konusunda zarara neden oluyor. 70 derece ve üstü alkolle üretilen el dezenfektanları ve kolonyaların, birçok bakteriye karşı etkili. Fakat, yüzeylerde kalıcı bir temizlik için bekletilmesi gerektiği, fakat araç içindeki tüm plastik ve kauçuk aksamlara ciddi zararlar verdiği söyleniyor. Kokpit, butonlar, direksiyon simidi ve vites topuzu gibi yerlerde renk değişimi, soyulma, silinme gibi ciddi problemlere yol açan etil alkol bazlı sıvıların kullanılmaması gerektiğini ifade eden RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, mantar, küf, bakteri ve virüsleri bertaraf edecek bir uygulama için uzmanlara başvurulması gerektiğini vurguladı. Ozon gazıyla yapılan dezenfeksiyon uygulamalarının aynı zamanda koronavirüs ailesindeki virüsleri öldürdüğü, uzmanlar tarafından kanıtlandığı söyleniyor. El dezenfektanı kolonya

KOLONYA İLE ARAÇ TEMİZLENMEZ

Ünal Ünaldı “El dezenfektanları ya da kolonya gibi maddeler ile derin bir temizlik sağlamak maalesef mümkün değil. Bu maddelerin cansız yüzeylerde virüsü öldürme etkisi kanıtlanmadığı gibi, basit bir silme işlemi ile daha da etkisiz hale geliyor. Özellikle uzun süre araç kullanan, araç içinde sürekli farklı insanları misafir eden araç sahipleri, bu dönemde düzenli olarak araç içi dezenfeksiyon işlemini yaptırmalı. Ayrıca vatandaşlarımız merdiven altı yıkamacılarda yapılan dezenfeksiyon işlemlerine, kullanılan ürünlere ve personele dikkatle yaklaşmalı. Derin bir temizlik için tek kullanımlık spreyle çalışan, QAC bazlı, su, oksijen ve kolloidal bileşenli ozonla dezenfeksiyon yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu maddeler araçlara herhangi bir zarar vermediği gibi insan sağlığına ve çevreye de kötü etkileri olmayan ekolojik maddelerdir” ifadelerini kullandı. El dezenfektanı kolonya