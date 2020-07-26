Skoda’nın üstsüz konsepti

Skoda, yeni Slavia konsept modelini tanıttı. Scala’yı, iki kişilik sportif bir spider modeline dönüştüren öğrenciler, yepyeni bir araç ortaya çıkardı.

Skoda, yeni Slavia konsept modelini tanıttı. Skoda’nın 31 meslek okulu öğrencisinin 1100 OHC spor otomobilinden ilham alarak geliştirdiği üstsüz model, adı bisikletten geliyor. Son dönemde her yıl geleneksel olarak ortaya çıkan Skoda Öğrenci Konsept Araçları’nın geçmişi 1970’li yıllara dayanıyor. Geçmişle geleceği buluşturan üstü açılan Skoda Slavia, Scala’nın heyecan verici çizgilerini, 1950’li yılların spor otomobilleriyle birleştiriyor.

TAMAMEN ÖĞRENCİ PROJESİ

Gelecekte sektöre damga vuracak isimlerin arasına katılacak öğrenciler, bu konsept aracın taslak çizimlerinden son haline kadar tüm adımları kendileri gerçekleştirdiler. Proje boyunca Skoda’nın tasarım, üretim ve teknik gelişim departmanlarının uzmanlarından da destek aldılar. Model, 2014’ten bu yana her yıl düzenli olarak sergilenen Skoda Öğrenci Konsept Araçları’nın yedincisi oldu. Yüksek standartlara sahip Skoda Meslek Okulu’nda sergilendi.

İKİ KİŞİYE HİTAP EDİYOR

Öğrenciler hayallerindeki otomobili tasarlamak adına ŠKODA SCALA’yı seçtiler ve hatchback modeli, iki kişilik sportif bir spider modeline dönüştürdüler.

150 BEYGİRLİK BENZİNLİ

ŠKODA SLAVIA’da, dinamik sürüşe destek verecek şekilde 150 HP güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.