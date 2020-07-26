Hyundai KONA’ya donanım dopingi

Hyundai KONA yeni bir donanıma daha sahip oldu. Smart adı verilen donanım paketi, kullanıcısına konfor ve multimedya odaklı üst düzey keyif veriyor.

Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi KONA için yeni bir donanım seviyesi daha geliştirdi. Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulan “SMART” adlı donanım seviyesi, üst düzey konfor vaad eden birçok özellik sunuyor. KONA, yeni SMART donanım paketi ile özellikle fiyat-performans odaklı müşterilerin çekim merkezi haline gelecek. Yeni donanım seviyesi SMART ile tazelenen KONA’nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor.

PARK SENSÖRÜ VE KAMERA GİRİŞ SEVİYESİNE EKLENDİ

Hyundai KONA SMART’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor. Hyundai KONA SMART, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.