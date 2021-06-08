Elektrikli araç kullanıcılarının oldukça merak ettiği Elektrikli aracın şarjı yoldayken biterse ne olur? Sorusunun cevabı M-Şarj’da. Elektrikli aracı çekiciye yüklemeden, yerini değiştirmeden yola devamını sağlayan m-şarj hizmeti artık Türkiye’de de var.

Elektrikli araç kullanıcılarının oldukça merak ettiği Elektrikli aracın şarjı yoldayken biterse ne olur? Sorusunun cevabı M-Şarj’da. Elektrikli aracı çekiciye yüklemeden, yerini değiştirmeden yola devamını sağlayan m-şarj hizmeti artık Türkiye’de de var. Türkiye’nin ilk Asistans şirketi olan ve bu zamana kadar birçok ilki Türkiye ile tanıştırmış olan Marm Assistance’ın bu “olası aksi durum” için yenilikçi bir çözümü var. Marm Assistance Türkiye’de en bilinen Otomobil Markalarına, Filo ve Araç Kiralama Şirketlerine, Sigorta Şirketlerine ve Lastik Markalarına yıllardır Yol Yardım ve Asistans hizmetleri sağlıyor. Esnek yapısı ve isteğe göre şekillendirilebilen hizmet çeşitliliği ile yaratıcı çözümleri sektöre ilk sunan firma olan Marm Assistance, ürettiği bu yaratıcı çözümler ile de çözüm ortağı olduğu markalara değer katıyor. m-şarj da bu hizmetlerden biri.

TÜRKİYE’DE KAÇ ARAÇ SARJ İSTASYONU VAR?

TEHAD verilerine göre, 2020 yılı içerisinde Türkiye’de satılan elektrikli araç adedi sadece 844 iken aynı dönem Almanya’da 400.000 elektrikli araç satışı yapılmış. Şarj istasyonu tarafına baktığımızda ise 2020 sonu itibariyle Türkiye genelinde 800 şarj istasyonu kullanımdayken Almanya’da bu sayı 28.000. Rakamlardan görüleceği üzere ülkemizdeki hacim yok denecek kadar az, istasyonlar arası mesafe de bir o kadar fazla. İstasyon sayısının az olması elektrikli araç almayı düşünen kullanıcının aklında ister istemez şu soru işaretini uyandırıyor “şarj edeceğim istasyona erişemeden şarjım biterse ne olur?”. Doğrudan satın alma kararını etkileyen bu soruya m-şarj sayesinde artık net bir yanıt var.

20 DAKİKADA 80 KİLOMETRE

m-şarj aracı, elektrikli aracın yolda kalması veya şarjının bir şarj istasyonuna gidemeyecek kadar azalması durumunda, aracın yanına giderek 20 dakikada 80 kilometre menzil kazandıracak kadar şarj ediyor. DC akımla ve 22 kW şarj gücüyle şarj hizmeti sağlayan m-şarj ilk olarak İstanbul’daki kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Marm Assistance hızla diğer illerde de hizmet sunmayı ve m-şarj araç sayısını artırmayı planlıyor. Türkiye’de ilkleri sunmayı alışkanlık haline getiren Marm Assistance, m-şarj dışında, sektöre hız ve dinamizm kazandıracak, günümüz koşullarında oluşan ihtiyaçlara çözüm niteliğinde başka hizmetler üzerinde de çalışıyor ve bu yıl bitmeden birçok yeniliği Türkiye’deki kullanıcıların ve iş ortaklarının hizmetine sunacağına şimdiden söz veriyor.