Minivan yetmiyorsa Tourneo Custom var

Ford Tourneo Custom dizel otomatik testi yorumlar için kolları sıvadık. Ford, binek modelleriyle olduğu kadar ticari alanda da iddialı markalar arasında yer alıyor. Geniş alileler ve özel ulaştırma alanları için geliştirilen Tourneo Custom, VIP ulaşımın yanında geniş ailelere de iyi bir seçenek sunuyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Ford Tourneo Custom dizel otomatik testi yorumlar için kolları sıvadık. Otomotiv sektörü, yaşadığı değişim ve gelişimi pek çok segmente yaymayı başardı. Öyle ki günümüzde, ticari araç sınıfında yer alan fakat binek modelleri aratmayan donanım ve konfor özelliklerini sunabilen çok sayıda araca rastlamak mümkün. Bunların arasında, kalabalık grupları taşımak için geliştirilen ve orta ticari sınıfındaki minibüsler de bulunuyor. Ticari amaçlı geliştirilen bu araçlar, zaman içinde geniş ailelere çözüm olmak için geliştirilen ve ‘lüks minibüs’ olarak tanımlayabileceğimiz özel versiyonları sunmaya başladı.

8+1 OTURMA DÜZENİ

Türkiye’de ticari araç denildiğinde akla gelen ilk iki markadan biri olan Ford, bu alanda oldukça iddialı bir modele sahip: Tourneo Custom. Özellikle pandemi döneminde toplu taşımadan uzaklaşmak isteyen, ailesiyle seyahate yönelen tüketiciler için ciddi bir alternatif olan Tourneo Custom, binek araçları aratmayan donanımı ve konfor özellikleriyle ticari araçtan fazlasını vadediyor. Bu ayki konuklarımız arasında yer alan yeni araç, 8+1 oturma düzeni ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Büyük logolu ön panjur, çekik farlar ve LED aydınlatmalar, araca sportif bir görünüm kazandırmış. Öne doğru alçalan tasarım, ön görüşü de rahatlatıyor. Arka tasarım nispeten daha sade. Profilde ise aracın ne kadar uzun olduğu ortaya çıkıyor. Yüksek omuz çizgisi şık tasarımı tamamlıyor. Aracın her iki tarafında da sürgülü kapı olması, iniş binişleri rahatlatıyor.

İÇİ OTOMOBİL GİBİ

Ford ailesinin diğer üyelerine benzeyen konsol, daha önce Ford kullananlar için alışma sürecini oldukça kısaltıyor. Kokpit gayet geniş ve havadar. Direksiyon üzerinde yer alan kısa yol tuşları medya ve yol bilgisayarını yönetmeye yarıyor. Gösterge panelleri ortasında yer alan yol bilgisayarı aracın tüm özelliklerini izlemeye yetiyor. Kapı kenarlarında yer alan geniş gözler aracın birçok kısmında yer alırken, direksiyon simidinin üst kısmında kalan saklama gözünde şarj ve USB girişi bulunuyor. Arka kısımda ise yolcular için tüm rahatlıklar düşünülmüş. Kapı girişinin üst kısmında yolcular için ayrı bir klima sistemine yer verilmiş.

170 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR

Ford Tourneo Custom’da 2.0 litrelik 4 silindirli dizel motora görev veriliyor. 170 beygir güç ve 405 m tork üreten motor, ağırlığı 2.3 tonun üzerinde olan aracı rahatlıkla hareket ettiriyor. Gücünü 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla ön aksa ileten motor, aracı saatte 170 kilometrelik maksimum sürate ulaştırabiliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 9.1 litrelik ortalama da bu büyüklük ve ağırlıktaki bir araç için makul sayılabilir. Zengin bir donanım listesiyle sunulan aracın başlangıç fiyatıysa (HAZİRAN 2021) 300 bin 300 bin lira olarak belirlenmiş. Bize konuk olan Titanium Plus donanımlı 320S versiyonu ise 387 bin 300 liralık etiket taşıyor.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Tourneo Custom’da standart olarak ESP, Dinamik Tork Kontrolüne ek olarak sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıklarını içeriyor. Yeni nesil sürüş destek sistemi, sürücünün istemeden şeritten ayrılmasına ya da direksiyon başında yorulması durumunda sürücüyü uyarıyor. Yol tutuş konusunda ticari bir araçtan beklenmeyecek kadar başarılı olan araç, sert hareketlerde uzunluk ve genişliğinden dolayı kaymalar yaşasa da ESP buna izin vermiyor. Kullanım şekli konusunda Ford’un diğer üyelerini kullananların bu araçta hiçbir zorluk çekemeyeceğine inanıyorum ve binek otomobil kullanım şekliyle sürücüyü hiç yormuyor.