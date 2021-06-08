Elektrikli Renault Megane testi üretimden önce başladı

Elektrikli Renault Megane testi seri üretimden önce başladı. Renault eWays etkinliklerinde gösterilen Megane eVsion, Renault’nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk adımının habercisiydi.

Elektrikli Renault Megane testi seri üretimden önce başladı. Renault etkinliklerinde gösterilen Megane eVsion, Renault’nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk adımının habercisiydi. Konseptten Megane E-Tech Electric modeline dönüşen otomobil ile Renault, A segmentinde Twingo E-Tech Electric ve B segmentinin en çok satanı Zoe’den oluşan elektrikli binek otomobil gamını güçlendiriyor.

450 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

CMF-EV platformunda üretilen tamamen yeni Megane E-Tech Electric, 160kw (217bg) elektrikli motora ve WLTP verilerine göre 450 km’ye kadar sürüş menzili sağlayan 60 kwh batarya grubuna sahip. MeganE (telaffuzu: “megan e”) olarak da adlandırılan otomobil nihai siluetiyle tanıtılırken, Renault mühendisleri bu yaz yollarda 30 adet üretim öncesi otomobili kullanacak.

DOUAİ FABRİKASINDA ÜRETİLİYOR

Douai fabrikasında üretilen tüm üretim öncesi otomobillerde özel bir Renault Design deseni yer alacak. Yeni ve ikonik Renault logosunun çizgilerinden oluşan bu tasarım, göz kamaştırıcı bir kamuflaj yaratıyor.