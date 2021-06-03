SUV ve coupe formuyla dikkat çeken Renault Arkana, hibrit motorla dikkat çekiyor. Modele, yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor eklendi.

SUV ve coupe formuyla dikkat çeken Renault Arkana, hibrit motorla dikkat çekiyor. Modele, yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor eklendi. Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Yeni Renault Arkana, şimdi E-TECH 145 hibrit motor ile maksimum sürüş keyfi sunuyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm avantajlarını sağlıyor. Tasarım, genişlik ve teknolojiden ödün vermeyen SUV-coupe modelinin direksiyonunda tamamen elektrikli modda WLTP standartlarında şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80’ine ulaşılabilirken, sessizlik ve konfor hissi dikkat çekiyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak, tam elektrikli sürüş modu menzili 3 km’yi bulabiliyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.8 LİTRE

Doğrudan Formula 1 araçlarından uyarlanan devrim niteliği taşıyan E-TECH teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72’lik SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde, Yeni Renault Arkana E-TECH Hibrit yalnızca 4,8 l/100 km* tüketim ve 108 g CO2/km emisyona sahip. Kaliteyi ön planda tutan Renault Arkana, verimlilik için ise ferahlığından taviz vermiyor. C segmentinde benzersiz olan SUV- Coupe, E-TECH hibrit sistemini arka aksta barındırıyor. Böylece kompakt yapısı sayesinde iç yanmalı motor versiyonlarla aynı iç hacmini sunuyor.

160 BEYGİRLİK RS LİNE

E-TECH 145 hibrit motora ek olarak Renault Arkana 1.3 TCe benzinli ürün gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunarak, ekonomi, esneklik ve sürüş keyfini bir araya getiriyor. Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun ardından, Arkana modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli ürün gamı eklendi. Bu yeni versiyonda, 1.3 litrelik motor 160 bg sunuyor ve yalnızca 5,7 l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon değerlerine sahip. Ortalama yakıt tüketimini %8 ve CO2 emisyonlarını %8,5 azaltan bu 12V mikro hibrit teknolojisi gözle görülür bir katkı sunuyor. Renault Arkana aynı zamanda tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile (my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu işlev, 30 ve 140 km/sa hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.