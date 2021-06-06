İkinci el Ford satışında güven

Ford Otosan ikinci el araçların satışında profesyonel destek ihtiyacı duyan araç sahiplerine yönelik yeni hizmeti “Aracımı Sat” ile vekaletli satışlara başladı.

Ford Otosan, ikinci el araçların satışında giderek artan profesyonel destek ihtiyacına yönelik olarak araç sahibinin vekaleti ile satış hizmeti vermeye başladı. Sıfır ya da kullanılmış araç almak üzere mevcut aracını satmak isteyen kişiler “Aracımı Sat” hizmetinden Ford İkinci El yetkili satıcı ağındaki bayilerden herhangi birinden randevu alarak faydalanabiliyor. “Aracımı Sat” hizmeti kapsamında, aracın fiyatı tarafsız bir 2.el araç değerleme sistemi üzerinden, aracın güncel piyasa değerinin hesaplanması ile belirleniyor.

FORD TSE ONAYLI EKSPERTİZ

Ford yetkili satıcılarının model ve marka fark etmeksizin sunduğu TSE onaylı “F-Ekspertiz” sürecinin ve satış fiyatının belirlenmesinden sonra vekaletli satış işlemleri başlıyor. Gerekmesi halinde temizlik, mini onarım yapılarak, profesyonel fotoğraflama sonrasında araç hem online hem de fiili olarak bayinin 2. el araç showroomunda görücüye çıkıyor.

İKİNCİ EL MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl Ford yetkili bayileri aracılığıyla tüketicilere güvenli, alanında uzman kişilerden oluşan ekiplerle, boya, kaporta, motor, mekanik, yol testleri, lift ile araç altı kontrolleri dahil her türlü ekspertiz hizmetini sunan Ford Otosan, oldukça talep gören “F-ekspertiz” hizmetinin ardından, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Ford ikinci el ve yetkili hizmet noktaları hakkında detaylı bilgi edinmek ve randevu almak için www.fordikinciel.com adresini ziyaret etmek yeterli oluyor.