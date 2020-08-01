Elektrikli Fiat 500 modanın başkentinde sahne aldı

En yeni Fiat 500 İtalya’da sahne aldı. Tamamen elektrikli Fiat 500, daha düşük emisyonlu gelecek hedefine katkı sağlayacak.

Teknolojisiyle otomobil dünyasının gelecek beklentilerini karşılamayı hedefleyen tamamen yeni ve Elektrikli Fiat 500, İtalya’nın zirvesine tanıtıldı. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) ürettiği tamamen elektrikli yeni 500, Palazzo del Quirinale’de, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya gösterildi. Ardından Palazzo Chigi’de ‘geleceğin sürdürülebilir ulaşımına bir İtalyan yorumu’ olarak Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Başkanı John Elkann, EMEA Bölgesi COO’su Pietro Gorlier ve Fiat Markası Global Başkanı Olivier Francois tarafından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye tanıtıldı. İtalyan otomotiv endüstrisinin daha düşük emisyonlu gelecek hedefine katkı sağlayacak. Tamamen yeni ve elektrikli 500’ün tanıtımında ayrıca, FCA’nın İtalya’ya yönelik kapsamlı yatırım planı da bir kez daha gündeme getirildi.

GELECEĞE İŞARET EDİYOR

120 yıl önce kurulan Fiat’ın tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla ortaya konulan Elektrikli 500, aynı zamanda tasarlanıp üretildiği Torino’da yer alan Mirafiori otomotiv kompleksinin geleceği için de vizyon teşkil ediyor ve Mirafiori’de hayata geçirilen tüm elektrikli ulaşım girişimlerini de gözler önüne seriyor. Avrupa otomotiv fabrikaları içerisindeki en köklü yapılardan olan Mirafiori, dünyada bu alanda en büyük otomotiv tesisi haline gelecek olan Vehicle-to-Grid (V2G) Pilot Projesi’ne de ev sahipliği yapıyor olacak. Bu altyapının 2021 yılı sonuna kadar 700 aracın birbirlerine bağlanabileceği, ultra hızlı şebeke hizmetleri sunmanın yanı sıra, araçların kendi kendilerini şarj edebilecekleri kapasiteye de ulaşması hedefleniyor.

HER ZAMAN DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Fiat 500, ilk kez pazara sunulduğu 1960’lı yıllardan bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü oldu. Fiat 500, üretildiği her dönem boyunca değişimin sembolü oldu ve ardında bıraktığı 63 yılda ikon haline geldi. 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesli ile Fiat 500, dünyayı saran İtalyan modası ve stilinin ikonik bir örneği oldu. Şimdi, ulaşımın daha sürdürülebilir, bağlantılı ve otonom olmasının beklendiği bir çağda, üçüncü nesil Fiat 500 yine değişimin öncüsü konumunda. Fiat 500 bu yeni döneme toplumsal bilinçaltımızın kuvvetli bir parçası haline gelen sembolik değerleri, benzersiz stili ve kuvvetli karakteriyle tasarım ve sürüş zevkini de taşıyor.