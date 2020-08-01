Toyota hibrit rekoru kırmaya devam ediyor

Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisinde dikkat çeken bir rekora daha imza attı. Toyota Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisinde dikkat çeken bir rekora daha imza attı. Marka Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. İspanya’da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota’nın motorsporları dünyasından esinlenen tasarıma sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

HİBRİT ORANI YÜZDE 52

Avrupa’da 2000 yılında elektrikli araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa’da 10 farklı elektrikli model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019’da Avrupa’da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota’nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa’da ise yüzde 63 oldu. Marka, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 elektrikli benzinli araçtan 92’si Toyota logosunu taşıyor.

16 MİLYON ADEDE YAKLAŞTI

Marka, uzun vadeli stratejisinde hibrit güç ünitelerine odaklanması sayesinde Avrupa’da giderek sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılamak adına lider şirket olmayı da başardı. Toyota’nın sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, şehir içi kullanımlarda sürüşlerin büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Toyota, dünya çapında 90’dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota kendini ispatlayan hibrit teknolojisi ile eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre çevreye 120 milyon ton daha az CO2 emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.