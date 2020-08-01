Bu Tucson’a sadece 2 bin kişi sahip olabilecek

Hyundai Tucson ‘Power Edition’ ile dikkat çekiyor. Sadece 1.6 lt benzinli T-GDI motorla satışa sunulan Power Edition donanımına 2 bin kişi sahip olabilecek.

Hyundai Tucson yepyeni donanımı ‘Power Edition’ ile dikkat çekiyor. Yeni versiyon, modelin en güçlü ve en performanslı motoru olan 177 beygirlik, benzinli turbo ünitede hayat buluyor. Adı gibi güçlü bir motorla donatılan “Power Edition”, 4×2 çekiş sistemine ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımana sahip. C-SUV segmentinde artan benzinli motor talebini karşılayabilmek adına geliştirilen “Power Edition”, yalnızca tek bir donanım seviyesi olarak satışa sunuluyor.

18 İNÇ JANT VE AÇILABİLİR CAM TAVAN

Bu yeni versiyon ile tazelenen Tucson’un 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılır panoramik cam tavanı ve 7 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya eğlence sistemi ise göze çarpan ilk özellikler olacak.

5 AYDA 8 BİN TUCSON SATARIZ

Yeni versiyon ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Geçtiğimiz haftalarda Amerikan J.D. Power Kalite Raporu (Initial Quality Study) araştırmasına göre sağlamlık ve dayanıklılık konularında bütün rakiplerini geride bırakarak birinci olan Tucson, güçlü motoru ve ideal ekipman seviyesine sahip Power Edition versiyonu ile SUV segmetine taze bir soluk getirecek. Bu doğrultuda, 2.000 adeti benzinli versiyon olmak üzere son 5 ayda toplam 8.000 adet Tucson satmayı hedefliyoruz” dedi.