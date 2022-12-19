Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’ye 400 km menzille gelecek

Elektrikli Peugeot 208, Türkiye pazarı için gün sayıyor. Yakın bir zamanda menzilinde iyileştirilme gerçekleştirilen modelin, 350 kilometrelik menzili 400 kilometreye kadar çıktı. Aynı zamanda gücü de artan model daha Türkiye’de yola çıkmadan 156 beygire ulaştı.

Elektrikli Peugeot 208, Türkiye pazarı için gün sayıyor. Yakın bir zamanda menzilinde iyileştirilme gerçekleştirilen modelin, 350 kilometrelik menzili 400 kilometreye kadar çıktı. Aynı zamanda gücü de artan model daha Türkiye’de yola çıkmadan 156 beygire ulaştı. Peugeot 208, iç mekanındaki kompakt direksiyon simidini de barındıran PEUGEOT i-cockpit sayesinde eğlenceli bir sürüş yaşatıyor. Benzersiz sürüş deneyiminde, 2022’nin başından itibaren tamamen elektrikli PEUGEOT e-208 seçeneğini de sunularak, Avrupa’daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa’da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik yakalandı.

GÜCÜ 156 BEYGİRE ÇIKTI

PEUGEOT e-208, 2023 yılında PEUGEOT e-308’in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollara çıkacak. Böylece 38 km’ye kadar ve % 10,5 daha fazla menzil sunacak ve WLTP döngüsünde 400 km’ye kadar elektrikli sürüş menzili sağlanması hedefleniyor. Tamamen elektrikli PEUGEOT e-208’in yeni versiyonu aşağıdakilerle birlikte gelecek: 115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor. 51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya. Bu yeni güç-aktarma sistemi ile PEUGEOT e-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler 100 km’de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.

25 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

PEUGEOT e-208’de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı bulunmakta. PEUGEOT e-208 bunun dışında hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW’lık genel şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede % 20’den % 80’e şarj mümkün. Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (ECO, NORMAL ve SPOR) birini seçebiliyor. Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile “FREN” modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını arttırabiliyor.