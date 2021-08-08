En büyük Mercedes buluşması gerçekleşti

Mercedes markasına özel bir konseptle İstanbul merkezli Aşin Otomobil’de 100 araçlık bir etkinlik gerçekleştirildi. Mercedes AMG GT, sadece 800 adet üretilen C63 AMG Black Series, E63 AMG gibi modellerin yanı sıra A124 E Serisi Cabriolet, W116 Mercedes S Serisi gibi genç klasikler de katıldı.

Aşin Otomobil, Türkiye’nin en büyük Mercedes organizasyonlarından birisini üstlendi. 100 farklı Mercedes’in konuk olduğu etkinlikte onlarca güncel CLA, A Serisi, C Serisi, E Serisi, S Serisi, GLA, GLE Coupe modellerinin yanı sıra AMG GT, AMG C63 S Sedan, C63 AMG Black Series, E63 AMG gibi özel performans modelleri boy gösterdi. Ayrıca A124 E Serisi Cabriolet, drift şovları için güçlendirilmiş W201 190 D ve S Serisi’nin “atası” W116 280 SE gibi genç klasikler de buluşmadaki yerini aldı.

SERVİS ANLAYIŞINA FARKLI BİR BOYUT

Özel oto servisiyle yetkili servis felsefesinin orta noktada buluştuğu bir anlayışla yola çıktıklarını ifade eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Servis hizmeti, otomobilin bakım ve onarımından ibaret olmamalı. Hizmet ve deneyim konusunda daha ileriye nasıl gidebiliriz? Otomobil sahiplerine nasıl ulaşabiliriz? Bu sorular ışığında her platformdan lüks otomobil sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Pandemi gölgesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde oldukça ihtiyatlı davrandık ve açıkçası katılım konusunda kaygılıydık. Fakat tam tersi yoğun bir ilgiyle karşılaştık, özellikle ailelerin ve kadın otomobil sürücülerinin yüksek katılımı bizleri çok mutlu etti. Mercedes Club TR ailesine tekrar ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.