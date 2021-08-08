55 bin Megane sedan için 800 kişi çalışacak

Karsan, son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.

Karsan, Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak işbirliği yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye devam ediyor. Bu stratejisi doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleriyle otomotivin tüm segmentlerinde yer almayı hedefleyen Karsan, son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.

210 MİLYON TL YATIRIM

Yerli üretici Karsan, Megane Sedan üretimi için Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecektir. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacak. Karsan CEO’su Okan Baş “Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan’ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca, bugüne kadar ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin Oyak Renault için bir binek otomobil üretecek olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.