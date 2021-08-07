Opel Ağustos kampanyası özel tekliflerle geldi

Opel Ağustos kampanyası SUV modelleri 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel’in hatchback sınıfındaki başarılı temsilcisi Corsa 189.900 TL’den, sınıfının en konforlu modeli Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Ağustos kampanyası binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor. Buna göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ÖTV MUAFİYETİNE UYGUN MODELLER

Opel’in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği Ağustos ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

YENİ COMBO 12 AY SIFIR FAİZ

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ağustos ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90.000 TL için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205.900 TL’den satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

CARGO MODELLERİNDE DE FIRSAT VAR

Opel’in Ağustos ayı fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, Ağustos ayı boyunca 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla Yeni Zafira Life da 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 336.900 TL’den başlayan fiyatlarla hem şirketleri hem de aileleri bekliyor.