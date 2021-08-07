Fiat Doblo Trekking yenilendi

Yeni Fiat Doblo Trekking yeniden yola çıktı. Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yeni Fiat Doblo Trekking yeniden yola çıktı. Fiat Doblo’nun “Trekking” versiyonu, zorlu yol koşullarına uygun yapısı, sürüş konforundan taviz vermeden sunduğu performans ile geçmiş yıllardaki başarılarını, yenilenmiş hali ile daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor. 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile satışa sunulan Fiat Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyatı ve Koç Fiat Kredi aracılığı ile sunulan 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,89 faizli cazip kredi seçeneğiyle Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

“TRACTİON PLUS” ENGEL TANIMIYOR

Doblo Trekking; 10mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan “Traction Plus” özelliği ve dört mevsim lastikleri ile konforlu bir sürüş sunarken; tasarım detaylarıyla da göz dolduruyor. Yeni versiyon; Titanyum Gri Tavan Rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç Titanyum Gri Alaşım Jantları, “Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları ile diğer Doblo’lardan ayrılıyor.

YENİ 7 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN

Fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunan Doblo Trekking; iç mekânında

yeni 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay ara yüzü, yüksek çözünürlüğü ve komutlara verdiği hızlı tepkiler ile daha iyi bir araç içi multimedya deneyimi sunan 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi, Apple Car Play ve Android Auto özellikleri ile de bu deneyimi destekliyor.

İÇ MEKANDA ŞIK DETAYLAR

Tüm bunlara ek olarak; Doblo Trekking’in iç mekanındaki şık tasarımsal detaylar da öne çıkıyor. Araçtaki yeni gri renkli dashboard, gri vites çerçevesi, siyah PVC ön ve arka kapı panelleri, gri renkli kapı iç açma kolları, turuncu dikişli siyah kumaş koltukları, bununla uyumlu vites ve el freni körüğündeki turuncu dikişler, koltukların üzerindeki “Trekking” yazısı versiyonu daha da şık ve özel kılıyor.