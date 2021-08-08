Her sıfır araca 7 ikinci el düşüyor

Temmuz ayının uzun tatil dönemi sebebiyle beklentileri karşılamadığı belirtilirken, Otomerkezi.net CEO’su Karakaş “Sıfır kilometre araç satışları 432 bin 129’a ulaştı. Sıfır kilometre araç başına düşen ikinci el araç sayısı ilk 6 aylık dönemde ortalama 7,05” dedi.

Mayıs ayı ortasından itibaren kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber tekrar hayata dönen ikinci el otomobil pazarı, Kurban Bayramı’na kadar yüksek bir ivme kazanırken, bayram sonrası hareketlilik yerini durağanlığa bıraktı. 2020 Temmuz ayına göre ikinci el otomobil pazarı yüzde 25 daralırken, uzun bayram tatili ve bayram sonrası yaşanan hareketsizlik, sektör temsilcilerinin beklentilerini karşılayamadı.

STOKLAR YETERLİ FİYATLAR SABİT

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Fiyatlarda artış söz konusu değil, stoklar gayet yeterli. Filo kiralama araçlarının değişim döneminde olduğumuzdan ikinci ele sıkı bir tedarik gerçekleşiyor. Yıl başına oranla ciddi bir fiyat değişimi yok, marka-modele bağlı maksimum yüzde 5 artış yaşandığını söyleyebiliriz. Kur dengesi ve sıfır otomobil tedarikine bağlı olarak fiyatlarda değişim yaşanabilir, fakat müthiş bir artış yaşanmayacaktır. Sektör, durağan bir pozisyondan “az durağan” bir pozisyona geçecektir.” yorumunu yaptı. Karakaş açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu sene sektör olarak net bir ifadeyle düşüşteyiz, geçtiğimiz sene 8.2 milyonluk bir pazar vardı. Şu anda Ocak-Haziran 2021 dönemi pazarımız otomobil+hafif ticari 3 milyon 45 bin 113 adet, sıfır kilometre araç satış adedimiz ise yine hafif ticari araçlarla birlikte aynı dönem için 432 bin 129. Sıfır kilometre araç başına düşen ikinci el araç sayısı ilk 6 aylık dönemde ortalama 7,05.”

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre önemli bilgiler paylaştı. 10 yaş ve üzeri otomobillere olan ilginin 2021 yılında da sürdüğünü dile getiren Emre, ilk yarıda satılan 3 milyon ikinci el otomobilin yüzde 55’inin ekspertiz işlemi gördüğünü söyledi. Emre “Artık net bir şekilde ifade edebiliriz ki tüketiciler döviz, altın gibi otomobilleri de bir yatırım enstrümanı olarak görüyor. 100 bin TL birikime ulaşarak satın almayı hedeflediği otomobil, 120 bin TL’ye çıkabilir endişesiyle, hali hazırda 80 bin TL olan birikimini, 80 bin TL’lik bir otomobil satın alarak değerlendiriyor” dedi.