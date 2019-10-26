Ferrari F8 Spider, Türkiye’de tanıtıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü “Ferrari F8 Spider ülkemize 2020 yılının son çeyreğinde 1 adet gelecek” dedi.

Ferrari’nin en özel modellerinden biri olan F8 Spirder, tanıtıldı. Türkiye’ye sadece 1 adet gelecek olan model için 2020’den sonra ön sipariş alınacak. Ferrari’nin yepyeni spor otomobili F8 Spider, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Aracın örtüsü Feriye Palace’da gerçekleştirilen organizasyonda kaldırıldı. Türkiye’deki potansiyel Ferrari müşterileri F8 Spider’ın görkemli dış tasarımı ve sürücü yaşam alanını yakından inceleme fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında Ferrari markasının global partnerlerinden Poltrona Frau, Ferrari Cockpit ofis koltuklarını; Hublot ise Ferrari koleksiyonu saatlerini sergiledi.

GELMESİNE DAHA 1 YIL VAR

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü “F8 Spider’ı ülkemizde de gördük. F8 Spider’ı dünya lansmanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki Ferrari tutkunlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ön sipariş almayı sürdüreceğimiz F8 Spider’ın ilk teslimatını ise 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

720 BEYGİR GÜCÜNDE

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor. Sınıfının lider modeline şekil veren kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkatleri çeken F8 Spider, 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP’lik motoruyla performans çıtasını da yeni bir seviyeye taşıyor.

Ferrari F8 Spider – Teknik Özellikler

• Motor

o Tip: V8 – 90 ° – turbo – kuru karter

o Toplam deplasman: 3902 cc

o Maks. güç çıkışı: 720 cv (530 kW) @ 8000 rpm

o Maks. tork: 770 Nm @ 3250 rpm

o Özgül güç çıkışı: 185 cv / l

o Maks. devir: 8000 dev / dak

o Sıkıştırma oranı: 9.6: 1

• Boyutlar ve ağırlık

o Uzunluk: 4611 mm

o Genişlik: 1979 mm

o Yükseklik: 1206 mm

o Dingil mesafesi: 2650 mm

o Ön iz: 1677 mm

o Arka parça: 1646 mm

o Kuru ağırlık: 1400 kg

o Ağırlık dağılımı:% 41.5 ön -% 58.5 arka

o Önyükleme kapasitesi: 200 l

o Yakıt deposu kapasitesi: 78 l

• Lastikler

o Ön taraf: 245/35 ZR 20 J9.0

o Arka: 305/30 ZR 20 J11.0

• Frenler

o Ön taraf: 398 x 223 x 38 mm

o Arka: 360 x 233 x 32 mm

• Şanzıman ve şanzıman: 7 vitesli, çift kavramalı F1 şanzıman

• Elektronik kontroller: E-Diff3, F1-Trac, Ferrari Pre-Fill ile yüksek performanslı ABS / EBD, FrS SCM-E, FDE +, SSC 6.1

• Verim

o 0-100 km / sa: 2,90 s

o 0-200 km / sa: 8,2 s

o Maks. hız: 340 km / s