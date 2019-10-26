Türkiye’de de yılın otomobili seçilen Renault Megane sedan benzinli ve dizel motor gamıyla güncellendi. 140 beygirlik benzinli motorla gelen Renault Megane, Blue dCi motora da kavuştu.

Renault Megane Sedan yeni benzinli ve dizel motor seçenekleriyle oldukça dikkat çekecek. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında yer alan OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan dikkatleri üzerine topladı. Ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Megane Sedan, 1.3 TCe 140 beygir benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 beygir dizel motorlar, oldukça çevreci. Bunun yanı sıra, yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor.

140 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 beygir, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Yerini aldığı 1.6 16V 115 beygir motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunuyor. Tüketim konusunda da bir önceki versiyonuna göre oldukça cimri. 1.3 TCe 140 beygir turbo benzinli motor, ortalama yakıt tüketimini 5.2 litre olarak hesaplanmış. 140 beygir güç ve 240 Nm’lik tork değeri ile yüksek performansa da sahip. Yeni benzinli turbo motor, en düşük devirlerde dahi maksimum sürüş keyfi sunuyor.

100 KİLOMETREDE 4 LİTRE TÜKETİYOR

Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 beygir daha fazla güçlü. Aracın torkuda 10 Nm daha yüksek. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor.

İKİ MOTORUNDA MANUEL VE OTOMATİK SEÇENEĞİ VAR

Megane Sedan, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek bir benzinli, bir dizel olmak üzere toplam iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor (Benzinli manuel & EDC: 1.3 TCe 140bg / Dizel manuel & EDC: 1.5 Blue dCi 115 bg). Türkiye’de de yılın otomobili seçilen Renault Megane sedan benzinli ve dizel motor gamıyla güncellendi. 140 beygirlik benzinli motorla gelen Megane, Blue dCi motora da kavuştu.