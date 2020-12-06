Ferrari’den 300 bin euroluk showroom

Ferrari İstanbul yeni showroom açtı. Ferrari ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş’nin Kuruçeşme showroomu, Ferrari’nin kurumsal kimliği ve yeni müşteri deneyimi stratejisi paralelinde baştan aşağı yenilendi.

Ferrari İstanbul yeni showroom açtı. Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş.’nin Kuruçeşme’de faaliyetlerini sürdürdüğü showroomu baştan aşağı yenilendi. Showroom, daha önce Ferrari ve Maserati markalarının faaliyetlerini aynı noktada sürdürürken, yenilenmeyle beraber sadece Ferrari markası özelinde hizmet vermeye başladı. Maserati markası ise yine Fer-Mas çatısı altında Kuruçeşme’de farklı bir showroomda faaliyetlerini sürdürecek. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu“Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. 2005 yılının Nisan ayında, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iştiraki olarak kuruldu. Ağustos 2005’ten bu yana Kuruçeşme’deki showroomda Ferrari ve Maserati markalarımıza ait faaliyetlerini yürüten şirketimiz prestijli ve kolay ulaşılabilir lokasyonuyla da ayrıcalıklı bir noktada.” dedi.

VIDEO WALL İLE KARŞILAMA

Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. Şirket Müdürü Özgür Süslü ise“Ferrari sahiplerine tam anlamıyla Premium deneyim yaşayacakları yepyeni bir showroom konsepti oluşturduk. Konseptin bütününde müşterilerimizin deneyimleyeceği her alanı yeniden kurguladık. İç mekan, hem teknolojik öğeler sayesinde geleceği yakalıyor, hem de Ferrari’nin marka mirasını yansıtarak markanın köklü geçmişine atıfta bulunuyor. Showroom girişimizde müşterilerimizi oldukça gösterişli, 16 adet ekrandan oluşan yenilikçi, büyük bir video wall ile karşılıyoruz. Bununla beraber showroom içerisinde interaktif bir duvar ile toplam 24 adet farklı dijital ekranımız bulunuyor. Diğer bir yeniliğimiz de müşterilerimiz için oluşturduğumuz “Konfigürasyon Odası”. Müşterilerimiz satın almak istedikleri aracı 65 inçlik özel konfigürasyon ekranında kendileri tasarlayabilecek; renk, deri, kumaş, jant, direksiyon örneklerini canlı görerek siparişlerini oluşturabilecekler. Ferrari’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak dünyada bu yeni yapıyı hayata geçiren ilk ülkelerden biri olmaktan mutluyuz” açıklamasında bulundu.

300 BİN EUROLUK YATIRIM

Kapalı alanında 3 adet Ferrari sergileme imkanı bulunan ve 300 Bin Euro’luk yatırımla yeni yapısına kavuşan showroom, toplamda 700 metrekarelik alanda faaliyetlerini yürütecek. Tamamen yenilenen Fer-Mas showroomunun geneline hakim olan kırmızı ve gri renk tonları modern ve Ferrari’ye ait bir atmosfer oluşturuyor.

FERRARİ ROMA, YENİ SHOWROOMDA YERİNİ ALDI

Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli “Roma”yenilenen showroomdaki yerini aldı. Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkentinden alan model, 1950’li ve1960’lı yılların Roma’sını karakterize ediyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor.