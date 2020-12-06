Opel modellerinde aralık kampanya fırsatı

Opel Aralık ayında kampanya fırsatına devam ediyor. Aralık ayında Insignia, Grandland X ve Corsa modellerinde faiz fırsatı da var.

Opel aralık ayında kampanya için kolları sıvadı. Opel, pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Online hizmetlerin yanı sıra, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ön planda tutuluyor. Opel hizmet noktalarında müşterilere pandemi koşullarına uygun ziyaret imkanı da sunuluyor.

SIFIR FAİZ FIRSATI

Aralık ayında müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanı ve şimdi al baharda öde gibi finansman olanakları sunuluyor. Opel, iddialı modellerinde heyecan verici kampanyalara imza atıyor. Müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutan Opel, Aralık ayında sunduğu avantajlı koşulları müşterilerine görüntülü görüşme, eve teslimat veya e-randevu gibi seçeneklerden hangisini tercih ederlerse o yöntemle keşfetme imkanı tanıyor.

GRANDLAND X 317 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Opel, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Yine Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

OPEL INSIGNIA İÇİN 100 BİNE KADAR KREDİ

Kasım ayında tanıtılan Yeni Insignia ise lansmana özel 100.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatları ile sevenleri ile buluşuyor. AutoBest ödüllü Corsa’ya Aralık ayında, 50.000TL kredi için 15 ay, %0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 172.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden teknoloji harikası Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.