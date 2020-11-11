Yeni Opel İnsignia Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni donanımlarıyla dikkat çeken modelin fiyatı da rekabetçi. 490 bin liralık fiyat etiketine sahip olan aracın GSi versiyonu 1 milyon liraya yakın.

Yeni Opel İnsignia Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla dikkat çeken model, rekabetçi fiyat avantajıyla geldi. Opel İnsignia daha keskin ve daha dinamik görünümünün yanı sıra, 168 LED hücresine sahip. Yenilikçi IntelliLux LED® piksel farları, yüzde18’e kadar daha düşük yakıt tüketimiyle daha verimli yeni motorları, yeni dijital geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarısı gibi birçok gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran bir otomobil. Yeni Insignia beş donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Edition donanımına 490.900 TL’den sahip olunabiliyor. Donanım seviyeleri açısından ideal seçimler olarak öne çıkan Elegance donanımına 531.400TL’den, Ultimate donanımına ise 562.900TL’den sahip olunabiliyor. Yeni Insignia’nın sportif karakterli sürücülere hitap eden Exclusive donanım seviyesi 573.900TL’den satışa sunuluyor. Ailenin en iddialı ve en sportif üyesi GSi versiyonuna ise 999.400TL’den sahip olunabiliyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ

Köklü Alman markasının amiral gemisi, yeni geliştirilen, ekstra verimli benzinli ve dizel motorlarla donatılıyor. Ayrıca yeni düşük sürtünmeli şanzımanlar yakıt tüketimini daha da azaltırken sürüş konforuna katkı sağlıyor. Tam boy aktif havalandırma perdelerine sahip ön panjur yeni Insignia’nın aerodinamik verimliliğini daha da iyileştiriyor. Öncüsü ile karşılaştırıldığında, yakıt tüketimi yüzde 18’e kadar daha düşerken, CO2 emisyonları yaklaşık 109 gr/km seviyesinde gerçekleşiyor. Yeni Insignia böylece segmentinin en iyi yakıt verimliliğine sahip otomobili olarak öne çıkıyor.

YENİ GÜVENLİK DONANIMLARI

Yeni Insignia sadece yüksek yakıt verimliliği ile dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok gelişmiş teknolojiyle donatılıyor. Yandan yaklaşan otomobil konusunda sürücüyü uyaran radar tabanlı arka çapraz trafik uyarısı ile birlikte sistem sürüş güvenliğini daha da artırıyor. Otomatik acil durum fren sistemi, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi ve dijital geri görüş kamerası gibi çok sayıda yardımcı sistem yeni Insignia’nın ürün gamını tamamlıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular, Insignia’da sunulan mükemmel bilgi-eğlence sistemi ile renkli dokunmatik ekran sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerinin keyfini sürebiliyor.

230 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni Insignia’da sunulan dizel motor bir önceki versiyona göre 50 kg daha hafif. Yeni nesil benzinli 2.0 litre hacimli motor ise 230 hp güç üretiyor. Bu motor aynı zamanda silindir kapatma özelliğine sahip ilk Opel güç ünitesi olmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek güç gereksinimine gerek olmayan durumlarda değişken eksantrik mili kontrolü, iki silindiri devre dışı bırakarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Motorlar sekiz veya dokuz vitesli otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

168 LED HÜCRELİ INTELLILUX LED FAR

Yeni Opel Insignia çok özel tam LED farlarla donatılıyor. Daha önce kullanılan 32 LED hücresi yerine yüksek enerji verimliliğine sahip yeni IntelliLux LED® piksel farlarda sektörün en iyi değeri olan far başına 84 LED hücresi ve toplam 168 LED hücresi bulunuyor. Biri ön kameraya ve diğeri fara bağlı iki adet kontrol ünitesi far huzmesini milisaniyeler içinde koşullara uyarlıyor. Sürüş koşullarına bağlı olarak reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücre, ışık demetinin büyük bir hızla ve optimum verimlilikle ayarlanmasını sağlıyor. Aydınlatılan alan daha önce kullanılan fara kıyasla daha büyük olmakla birlikte, karşıdan gelen veya önde giden otomobilleri çok daha kesin bir şekilde ışık demeti dışında bırakıyor. Işığın menzili ve yönü sürüş koşullarına ve ortama göre değişiyor. Aydınlatma fonksiyonları virajdan kötü hava koşullarına, şehir içinden otoyola ve hatta park için optimize edilmiş aydınlatmaya kadar değişiyor. Opel özellikle en yeni IntelliLux LED® farın otoyol aydınlatma özelliğini daha da iyileştirdi. Sola dönüşlerde, ışık huzmesi sol tarafı daha yoğun aydınlatıyor. Böylece sürücü yol kenarındaki yol işaretlerini daha kolay görebiliyor. Otoyol modunda sağa dönüşlerde karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırmamak için ışık huzmesi daha çok yolun sağını aydınlatıyor.

KUSURUZ ALMAN YORUMU

Yeni Insignia’yı değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Opel olarak D segmentindeki iddiamızı güçlendiriyoruz. Kusursuz Alman yorumuyla, sürüş keyfini zirveye çıkaran, heyecan verici, birçok gelişmiş Alman teknolojisini ve konforu bünyesinde barındıran yeni Insignia, segmentinde çok güçlü kaslara sahip olan bir oyuncu. Amiral gemimiz segmentindeki standartları en üst seviyeye çıkartıyor” dedi.