Ceed’den ‘X’ fazlası

Kia XCeed modelini test ettik ve yorumlar yaptık. Kompakt hatchback model Ceed’e operasyon yapan Kia, modeli yerden yükseltti. Boyutlarını büyüttü ve XCeed ismini aldı. Geleneksel SUV’lara alternatif olarak geliştirilmiş.

Kia XCeed bu haftaki test konuğumuz oldu ve yorumlar yaptık. Güney Koreli otomotiv üreticisi KIA, C sınıfındaki başarılı oyuncusu Ceed’i yerden yükseltti. Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren markanın Avrupalı sürücüler için ürettiği yeni XCeed, SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle buluşturuyor.

44 MİLİMETRE DAHA YÜKSEK

Bu ay konuğumuz olan yeni XCeed, baz modelin tasarım özelliklerini adeta zirveye taşıyor. Hatchback kardeşinden 85 milimetre uzun, 26 milimetre geniş ve 48 milimetre daha uzun olan XCeed, çok daha heybetli görünüyor. Aracın yerden yüksekliği de 44 milimetre artırılmış. Standart Ceed ile tamamen farklı bir tasarıma sahip olan yeni araç, çok daha sportif ve şık çizgilere sahip. Marka tasarıma öyle mesai harcamış ki, XCeed’in farlarını bile değiştirmiş. Araçta sunulan LED ön farları, 3D arka LED farlar eşlik ediyor. Markanın geleneksel SUV’lara modern bir alternatif olarak yollara çıkardığı araç, gerçekten de dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SUV DETAYLARINA SAHİP

Araç, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor. Aracın iç mekanı da farklılıklar içeriyor. 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yarı deri koltukları, panoramik sunroof’u, sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle sınıfının en donanımlı modelleri arasında yerini alıyor. İç mekanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 426 litrelik bagaj da yeterli seviyede.

1.6 LİTRELİK DİZEL

Yeni XCeed, bize 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle konuk oldu. 136 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile ön aksa iletiyor. Bu kombinasyon, 1365 kilogramlık otomobili 0’dan 100 km/s sürate 10.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 198 kilometrelik maksimum hız da beklentileri karşılıyor. DCT’nin hızlı çalışma yapısı, ara hızlanmaları da etkili hale getiriyor. XCeed yerden yüksek yapısına rağmen; özel süspansiyon ayarı, daha kompakt dış boyutları, daha düşük ağırlık merkezi ve azaltılmış toplam kütlesi sayesinde SUV ailesine göre çok daha dinamik ve sportif bir sürüş tarzı vadediyor.

FİYATI 400 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE

Dizel ünite, tahmin edilebileceği üzere tüketim konusunda da başarılı. Fabrika verilerine göre 4.4 litre olan ortalama tüketim, bizim kullanımımızda yol bilgisayarına 5.6 litre olarak yansıdı. 409 bin 900 liradan (KASIM 2020) başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni XCeed’e, bize konuk olan dizel versiyonuyla sahip olmak isteyenler, kesenin ağzını 445 bin 900 liraya kadar açmak durumunda. Buna karşılık sunulan donanım listesi de oldukça uzun tutulmuş.