KIA’dan yeni ritim

Kia Türkiye, Spotify listesi yayınladı. Kia, Spotify listesi için modellerin ruhuna uygun olarak hazırlandı. Kullanıcılar seyahatleri sırasında veya diledikleri zaman KIA Spotify kanalından istedikleri şarkıyı dinleyerek keyifli vakit geçiriyor.

Kia Spotify listesini yayınladı. Kia Türkiye, Spotify’da kendi çalma listelerini yayınladı. Kia modellerinin ruhuna uygun olarak hazırlanan çalma listeleriyle kullanıcılar seyahatleri sırasında veya diledikleri zaman Kia Spotify kanalından istedikleri şarkıyı dinleyerek keyifli vakit geçiriyor.

KIA, tüm KIA kullanıcıları ve müzikseverler için hazırladığı çalma listelerini KIA Türkiye’nin Spotify kanalından yayınladı. Spotify kullanıcıları ister araçlarını kullanırken, ister arkadaşlarıyla vakit geçirirken ya da diledikleri zaman Spotify hesaplarından KIA Türkiye sayfasına girerek çalışanların hazırladığı ‘Bongo Türküleri’, ‘Picanto ile Ritmi Yakala’, ‘Rock’n Rio’, ‘Stonic ile Keşfet’, ‘XCeed: Ruh X’iniz’, ‘Sportage: En İddialı Yol Şarkıları’, ‘Ceed ile 90’lar’ ve ‘Bir Dinlersin, Hep Seversin’ listelerinden Türk ve dünya müziğinin öne çıkan şarkılarını dinleyebiliyorlar.

KIA’nın hazırladığı çalma listelerini dinlemek ve yeni listelerden haberden olmak isteyen kullanıcıların Spotify’dan ‘KIA Türkiye’ kanalını takip etmesi yeterli oluyor.