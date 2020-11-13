Avrupa Ford Transit’in elektriğini Türkiye’den alacak

Ford Transit elektrikli motor seçeneğiyle dünyaya hazırlanıyor. Ford Otosan’ın Gölcük tesislerinde üretilecek olan yeni model, 2022’de Avrupa’da yola çıkacak. Aracın menzili ise tam şarjla 350 kilometre olacak.

Türkiye’den tüm dünyaya açılacak olan elektrikli Ford Transit, Gölcük tesislerinde üretilecek. Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların %85’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştirecek. Ford Otosan, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde kritik bir rol üstlenecek. Ticari araçlar için elektrikli ve hibrit teknolojisine geçişin özellikle önemli olduğunun altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de kararla ilgili şunları kaydetti: “Şimdi de gerekli tüm altyapı ve koşulları sağlayarak, Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

350 KM MENZİLLE 2022’DE GELİYOR

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasites olacak. WLTP ile 350 km’ye varan menzile sahip bulunuyor. Bu sayede ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip model, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

270 BEYGİR GÜCÜNDE

Ford’un Avrupa’da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu ‘Pro Power Onboard’ özelliği ilk tam elektrikli E-Transit’i 2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş mekanlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. Taşıma kapasitesinden ödün vermeyen E-Transit, van modelleri için 1.616 kg ve kamyonet modelleri için 1.967 kg’a varan yük kapasitesi sunmaya devam ediyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanını kazanıyor.