Renault modelleri aralık ayında indirimli

Aralık ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler indirimli fırsatlarla karşılaşıyor.

Aralık ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler indirimli fırsatlarla karşılaşıyor.

Yılın son ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

Aralık ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20.000 TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

15.000 TL peşinat tutarı yatıranlar ise, teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı yakalayacak.

Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25.000 TL’ye varan indirim fırsatı var.

Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.

Yeni Captur için şimdilik bir kampanya yok. Lansman fiyatlarıyla satışı sürüyor.