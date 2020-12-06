Aralık ayında Dacia modellerinde indirim fırsatı var. Minimum 10.000 TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Aralık ayında Dacia modellerinde indirim fırsatı var. Minimum 10.000 TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15.000 TL’ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Dacia Duster 165.900 TL, Dokker 114.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

OTOMATİK DACİA KAMPANYALARI

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126.400 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise Aralık ayı boyunca 154.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.